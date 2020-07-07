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道瓊早盤跌逾200點 未反映疫苗業者Novavax簽大約利多

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
美股繼本周用漲多開局後在7日早盤小幅拉回。美聯社
美股繼本周用漲多開局後在7日早盤小幅拉回。美聯社

美股7日早盤與歐亞股市同步走低，道瓊工業指數跌203點或0.7%，標普500跌0.6%，那斯達克綜合指數跌0.3%，費城半導體指數跌0.2%，台積電ADR跌0.8%。但特斯拉勢如破竹，突破1,400美元大關，再創新高。

從利多消息面來看，美國政府與生技製藥業者Novavax簽訂了一份16億美元的合約，是白宮「神速行動」（Operation Warp Speed）中目前金額最高的疫苗開發計畫，Novavax早盤股價應聲飆漲逾38%，但美股7日早盤並未隨之上漲。

在那斯達克綜合指數6日創高後，科技類股7日早盤普遍開低。那斯達克市值上攻，主要受電商巨擘亞馬遜（Amazon）股價首次突破3,000美元大關助威，但亞馬遜7日早盤跌0.4%。蘋果公司和微軟早盤也開低，因投資人撤回部分資金。

經濟重啟概念股7日早盤也開低。挪威郵輪、嘉年華遊輪、美國航空和聯合航空7日早盤都跌逾2%。

亞特蘭大地區聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）表示，美國經濟復甦之路將面臨「更多的波折」，因為新冠肺炎確診病例數持續上升。

瑞銀環球財富管理投資長Mark Haefele表示，「儘管我們預期市場會持續波動，但我們有樂觀的理由認為，經濟和市場可以抵禦近期疫情感染速度加快的影響」，「跡象顯示，醫療系統可以更佳因應疫情，因而降低管制行動自由的必要性。經濟數據也持續表現穩健」。

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