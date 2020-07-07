快訊

「老大哥正看著你」 龐培歐看香港：1984歐威爾式審查行動

一定聽過的電影音樂：莫利克奈，光影裡的海上鋼琴師

大馬財長說仍有政策空間可促成長 外界估央行明降息

經濟日報 / 編譯季晶晶/ 即時報導

馬來西亞財長扎夫魯（Zafrul Aziz）說，即使在推出2950億馬元刺激措施且調降利率之後，大馬仍有財政和貨幣政策空間可促進經濟成長。

彭博資訊報導，他受訪表示：「我們仍有空間，沒錯，貨幣政策也還有空間。所以焦點是讓經濟好起來，焦點是在民眾、在企業身上。」

包括延期償付貸款和薪資補貼以協助企業安度疫情難關在內的刺激措施，今年勢將擴大大馬預算赤字至國內生產毛額（GDP）的5.8%到6%。這導致標普全球評等（S&P Global Ratings）和惠譽評等（Fitch Ratings）調降大馬債信前景，因為擔心該國將大費周章找錢彌補短缺。

札夫魯說，政府矢志在未來3到4年間，把預算赤字降到GDP的4%以下，大馬以前也辦到過。他表示，刺激措施的財源來自國內融資，沒有外幣借款計畫，即使財政部依法還剩大約50億馬元的空間這樣做。馬來西亞不考慮類似印尼的債務貨幣化方案。

根據彭博訪調的大部分經濟學家，馬來西亞央行明天下午宣布利率決策時，可望將基準利率由現在的2%降至創紀錄低點1.75%。大馬央行已經表示，預估第2季經濟在下半年復甦之前將萎縮。

札夫魯呼應央行預測表示，大馬今年GDP界於成長0.5%至萎縮2%之間，反彈可能發生在明年：「如果我們需要另一刺激方案，我們已準備就緒。但會視情況發展。在今日世界，計畫必須要機動，所以讓我們看著辦。經濟正在加速，我們相當樂觀，近期內可能還不需要。」

馬來西亞 疫情

延伸閱讀

新冠肺炎衝擊 馬國首相慕尤丁預估旅遊業花4年才能復甦

預防疫情衝擊經濟 馬來西亞可能再度降息

五大壽險挺紓困 降息2碼

疫情受控百業復工 馬來西亞經濟活動重現生機

相關新聞

投資人應居高思危？美股Q2反彈近20％ 「3件事」將左右後續走勢

上周美國就業數據意外大增，優於市場預期，帶動美股走揚，三大指數周線收高，漲幅至少逾3%，相較於首季因COVID-19（新冠肺炎）疫情重挫的慘況，標普500指數第2季累計已反彈近20%；對於投資人是否該「居高思危」？專家認為，美股後續走勢，和以下3件事脫不了關係。

美股科技族群氣勢旺！台積電ADR飆歷史新高

美股今天在科技股帶動下勁揚，道瓊指數上漲459點，那斯達克、費半指數漲逾2%，雙雙創歷史新高。台積電美國存託憑證（ADR...

疫情讓人不敢花錢 日本家庭支出創紀錄銳減16％

日本5月家庭支出以創紀錄步調下滑，消費者遵循政府當局的居家避疫措施以遏阻疫情，導致經濟進一步萎縮。

美股牛氣沖天 但VIX恐慌指數仍在閃爍警訊

美股上季締造1998年來最佳單季表現後，投資人的貪婪心理再度驅動股市上漲，然而波動率市場依然充滿恐懼，這種歷史性的分歧讓...

四大科技公司市值均超越1兆美元 重達疫前里程碑

四大科技公司6日在美股收盤後，市值全都超過1兆美元，它們上次達成這個里程碑是在美國疫情爆發前。

人民幣創12月以來最大單日漲幅 美元因風險意願遭打壓

人民幣兌美元周一（6日）寫下去年12月以來的最大單日漲幅，因為投資者對中國經濟強勁反彈的預期升溫，以及美國經濟數據出現一...

道瓊跳漲逾400點 亞馬遜、Netflix創新高

美國股市周一（6日）大漲，主因是美國6月服務業活動反彈，以及對中國經濟復甦的預期提振了樂觀情緒，投資者忽略美國新增病例數...

大型股帶頭 美股道瓊漲460點 那斯達克再創新高

科技股強勁上漲帶動，美股大幅上漲。華爾街試圖利用上周強勁表現的動能，擺脫新冠病例的持續增加。

伊爾艾朗專欄／美復甦之路 面臨五大障礙

美國6月就業數據優於預估，帶來一些樂觀的信號，但現在就宣布經濟不會再壞仍為時過早。全球經濟要持續復甦，人們必須反覆學習如...

花旗：多空拉鋸 全球股市一年後位置跟現在差不多

花旗策略師表示，由於股市多空勢力交戰且相互抵銷，預料一年後全球股市的水準將與現在相差無幾。

股神併能源公司 砸百億美元

股神巴菲特主持的波克夏公司將以40億美元收購道明尼能源公司（Dominion）的天然氣傳輸和儲存資產，包括承擔債務在內，...

巴菲特出手 市場振奮

波克夏同意收購道明尼能源公司的天然氣輸氣管與儲存資產，無疑是向市場宣告，儘管處於新冠病毒疫情危機中，股神巴菲特還是願意抓...

熱門新聞

封城返家驚見謎樣生物 「紅色觸手」爬滿廚房牆壁嚇壞她

陪兒子重考大學 放榜後是媽媽收到東大錄取通知書

美國移民局新規！留學生只上網路課程不准留美 想保身分就轉學

炸薯條用錯油全屋冒白煙 英74歲老婦咳嗽2周不治

川普又一重大挫敗！美法院裁定達科他輸油管30天內關閉

兩起併購案提振市場情緒 美股道瓊早盤漲逾300點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。