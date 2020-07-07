大馬財長說仍有政策空間可促成長 外界估央行明降息

馬來西亞財長扎夫魯（Zafrul Aziz）說，即使在推出2950億馬元刺激措施且調降利率之後，大馬仍有財政和貨幣政策空間可促進經濟成長。

彭博資訊報導，他受訪表示：「我們仍有空間，沒錯，貨幣政策也還有空間。所以焦點是讓經濟好起來，焦點是在民眾、在企業身上。」

包括延期償付貸款和薪資補貼以協助企業安度疫情難關在內的刺激措施，今年勢將擴大大馬預算赤字至國內生產毛額（GDP）的5.8%到6%。這導致標普全球評等（S&P Global Ratings）和惠譽評等（Fitch Ratings）調降大馬債信前景，因為擔心該國將大費周章找錢彌補短缺。

札夫魯說，政府矢志在未來3到4年間，把預算赤字降到GDP的4%以下，大馬以前也辦到過。他表示，刺激措施的財源來自國內融資，沒有外幣借款計畫，即使財政部依法還剩大約50億馬元的空間這樣做。馬來西亞不考慮類似印尼的債務貨幣化方案。

根據彭博訪調的大部分經濟學家，馬來西亞央行明天下午宣布利率決策時，可望將基準利率由現在的2%降至創紀錄低點1.75%。大馬央行已經表示，預估第2季經濟在下半年復甦之前將萎縮。

札夫魯呼應央行預測表示，大馬今年GDP界於成長0.5%至萎縮2%之間，反彈可能發生在明年：「如果我們需要另一刺激方案，我們已準備就緒。但會視情況發展。在今日世界，計畫必須要機動，所以讓我們看著辦。經濟正在加速，我們相當樂觀，近期內可能還不需要。」