台積電ADR大漲逾5% 聯電漲逾2%
台股ADR周一（6日）漲跌互見，台積電大漲逾5%，較台北交易股價溢價7.88%。
道瓊指數收盤上漲459.67點，或1.78%，報26,287.03點。標普500指數收高49.71點，或1.59%，報3,179.72點。那斯達克指數收高226.02點，或2.21%，報10,433.65點。
費半指數收盤大漲2.67%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.83 -1.02%
中華電 CHT 38.36 -0.10%
台積電 TSM 61.88 +5.56%
聯電 UMC 2.81 +2.55%
資料來源：彭博資訊
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