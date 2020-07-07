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大型股帶頭 美股道瓊漲460點 那斯達克再創新高

台積電ADR大漲逾5% 聯電漲逾2%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周一（6日）漲跌互見，台積電大漲逾5%，較台北交易股價溢價7.88%。

道瓊指數收盤上漲459.67點，或1.78%，報26,287.03點。標普500指數收高49.71點，或1.59%，報3,179.72點。那斯達克指數收高226.02點，或2.21%，報10,433.65點。

費半指數收盤大漲2.67%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.83 -1.02%

中華電 CHT 38.36 -0.10%

台積電 TSM 61.88 +5.56%

聯電 UMC 2.81 +2.55%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 標普

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