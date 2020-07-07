人民幣創12月以來最大單日漲幅 美元因風險意願遭打壓
人民幣兌美元周一（6日）寫下去年12月以來的最大單日漲幅，因為投資者對中國經濟強勁反彈的預期升溫，以及美國經濟數據出現一線曙光，打壓對美元的避險需求，風險資產大受追捧。
中國滬深300指數漲至五年高點，交易員押注中國經濟復甦，推動人民幣兌美元升至3月17日以來最高，是12月12日以來最好的單日表現。紐約尾盤報7.015元。
Cambridge Global Payments首席市場策略師久Karl Schamotta表示：「顯然，全球風險偏好有所改善。我把這歸因於中國監管機構，他們似乎在市場上鼓勵中國國家隊，幫助推動股指飆升。這向市場發出的信號是，儘管我們沒有看到中國採取2009年那樣的刺激措施，至少從貨幣政策的角度來看沒有，但我們看到了協同努力的跡象。」
美國經濟數據顯露出的復甦萌芽也削弱了對美元的避險需求。美元兌一籃子六種貨幣尾盤下跌0.46%，報96.725，稍早觸及6月24日以來最低。
美國服務業活動在6月份大幅反彈，幾乎恢復到疫情前水準。然而，新冠病毒病例再度猛增，迫使一些餐館和酒吧再次關門，威脅到正在出現的復甦。
美元指數連續多日走低在技術面上形成「死亡交叉」，即美元指數的50日移動均線向下穿過200日移動均線，暗示可能出現拋售。
美國銀行分析師表示，自1980年以來，美元在九次出現死亡交叉後有八次出現跌勢。
宏利投資管理公司投資組合經理Charles Tomes說：「這表明，你正看到積極情緒開始形成……受市場對全球經濟的看法更為樂觀帶動。」
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