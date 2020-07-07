大型股帶頭 美股道瓊漲460點 那斯達克再創新高

科技股強勁上漲帶動，美股大幅上漲。華爾街試圖利用上周強勁表現的動能，擺脫新冠病例的持續增加。

道瓊工業平均指數上漲459.67點或1.78%收2萬6287.03點。史坦普500指數上漲49.71點或1.59%收3179.72點。那斯達克綜合指數上漲226.02點或2.21%收1萬433.65點，再創歷史新高。

上漲的原因有幾個：

大型科技股領漲，蘋果、亞馬遜、微軟和谷歌母公司Alphabet的股價都上漲至少2%。亞馬遜股價首次達到3000元。Netflix股價也創下歷史新高。那指100指數上漲2%，使2020年來的漲幅超過20%，那指100指數是由那指100支最大非金融股組成。

併購交易也提振了市場人氣。巴菲特(Warren Buffett)在今年市場動盪中做出他的第一筆重大交易，波克夏控股(Berkshire Hathaway)以約100億元價格從Dominion Energy手中收購天然氣輸送和儲存資產，包括債務。Dominion Energy下跌10.98%，而波克夏股價上漲2.43%。Uber股價上漲6.03%，該公司將以價值26.5億元的全股票交易方式收購食品配送應用Postmates。

中國股市飆升，上證綜指上漲超過5%，因為該國在新冠病毒爆發後繼續開放。

供應管理協會(ISM)數據顯示，6月美國服務業出現驚人的成長，ISM非製造業指數升至57.1，高於《道瓊》估計的50.1。

Capital Wealth Planning首席投資策略師索特(Jeff Saut)表示：「經濟表現比大多數經濟學者的想像來得好。」「我們可能會在此停滯直到秋天的9月、10月、11月，但我相信今年秋天將會出現一飛沖天走勢，史指將突破4000點。」

世界衛生組織(WHO)3日表示，在24小時內確認超過20萬例新冠病例，創下紀錄。其中美洲出現最多，確認近13萬例新病例。

在美國，在佛州、德州，亞利桑納州和喬治亞州等20多個州中，與新冠病毒相關的住院人數明顯增加。

Chaikin Analytics CEO柴金(Marc Chaikin)說：「新冠病例持續激增，特別是在放寬社交隔離以促進其經濟重新開放的幾個州。」「也由於新病例激增，重新開放經濟的動能已經停止，並且將其轉化為看空股市的誘惑也很強烈。」

不過他補充說，「死亡人數並未激增，但這是個落後指標。因此，接下來兩周至關重要。」