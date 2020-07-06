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兩起併購案提振市場情緒 美股道瓊早盤漲逾300點

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
美股6日開盤上漲。 路透
美股6日開盤上漲。 路透

美股6日早盤全面上漲，道瓊工業指數漲365.77點或1.42%，美股上周表現穩健，加上亞股在中國股市帶動下勁揚，且美國企業界一天內接連宣布兩起重大併購交易案，因此儘管新冠肺炎病例持續增加，仍無礙股市持續攀高。

標普500指數早盤漲1.39%，那斯達克指數漲1.51%，費城半導體指數升1.93%，台積電ADR大漲3.97%。

交易案提振市場樂觀情緒。「股神」巴菲特在今年市場陷入動盪不安之際，達成首筆大型交易。巴菲特的波克夏公司將花40億美元收購道明尼能源公司（Dominion Energy）的天然氣傳輸和儲存資產，包括承擔債務在內，交易總值接近100億美元，以擴大旗下的天然氣事業。

叫車巨頭優步稍後又宣布以26.5億美元、全股票交易收購食品外送公司Postmates，優步股價早盤也應聲上漲6.36%。

與經濟重啟密切相關的個股上漲，郵輪業者嘉年華、皇家加勒比海和挪威郵輪的股價上漲2%。美國航空與達美航空股價也上漲近2%。服飾零售業者GAP股價也上揚。

美股上周因適逢國慶日，僅交易四日。道瓊與標普500指數上周周線分別漲3.3%與4%，那斯達克指數上周則升4.6%。

美股第2季表現為數十年來最優異。道瓊工業指數上季上漲逾17%，標普500指數同期躍升近20%，那斯達克指數更勁增30.6%。

美股 標普 巴菲特

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