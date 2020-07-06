馬斯克用這個產品吐槽「空軍部隊」

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）市值已超越豐田汽車，成為全球市值最高的汽車製造商，且交車量也優於市場預期。特斯拉當然不會放過這個機會，趁機好好酸一酸那些放空者。特斯拉用的方法也很另類。

特斯拉執行長馬斯克5日推文說：「限量版熱褲現正發售中。」「熱褲」和「做空」的英文字都是「shorts」。

在特斯拉官網販售的熱褲，背面印有金色「S3XY」字樣，代表特斯拉旗下各車型；熱褲售價則為69.420美元，小數點後面的數字420，顯然與馬斯克2018年引發軒然大波的推文有關：當時馬斯克說已找到資金，準備讓特斯拉以420美元的價位下市。

馬斯克常與放空者針鋒相對，他在2018年曾寄了一盒短褲給避險基金業主，以及放空特斯拉的投資者安霍恩（David Einhorn）。