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馬斯克用這個產品吐槽「空軍部隊」

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
背後印有S3XY字樣的特斯拉短褲。圖擷自特斯拉官網
背後印有S3XY字樣的特斯拉短褲。圖擷自特斯拉官網

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）市值已超越豐田汽車，成為全球市值最高的汽車製造商，且交車量也優於市場預期。特斯拉當然不會放過這個機會，趁機好好酸一酸那些放空者。特斯拉用的方法也很另類。

特斯拉執行長馬斯克5日推文說：「限量版熱褲現正發售中。」「熱褲」和「做空」的英文字都是「shorts」。

在特斯拉官網販售的熱褲，背面印有金色「S3XY」字樣，代表特斯拉旗下各車型；熱褲售價則為69.420美元，小數點後面的數字420，顯然與馬斯克2018年引發軒然大波的推文有關：當時馬斯克說已找到資金，準備讓特斯拉以420美元的價位下市。

馬斯克常與放空者針鋒相對，他在2018年曾寄了一盒短褲給避險基金業主，以及放空特斯拉的投資者安霍恩（David Einhorn）。

然而，特斯拉的確有洋洋得意的理由。特斯拉股價今年來已上漲近兩倍，升抵逾1,200美元，且第2季逆勢突圍、售出超過9萬輛電動車，明顯優於其他因抗疫措施而銷量銳減的車廠。

特斯拉短褲。圖擷自特斯拉官網
特斯拉短褲。圖擷自特斯拉官網

特斯拉 馬斯克 豐田

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