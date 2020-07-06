CNN：美斷原料 華為5G設備明年恐斷供

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國今年5月對中國通訊設備大廠華為祭出新制裁，禁止全球使用美國半導體製造設備的廠商出貨給華為後，許多國家和行動通訊網業者質疑，華為的5G設備是否能如期交貨。而中印邊境衝突升級後加速中印科技「脫鉤」，印度是否加入美國領導的西方科技陣營，仍是未知數。

美國的新制裁限制台灣的台積電等半導體製造商供應華為電腦晶片組和其他關鍵零組件。傑富瑞集團（Jefferies）分析師指出，沒有這些晶片組，華為無法建造5G基地台和其他設備。

傑富瑞分析師艾迪生．李（Edison Lee）最近告訴投資人：「根據美國目前的直接出口規定，我認為華為的5G設備事業非常危險。如果法律不改，美中緊張關係無法降溫，我認為華為從明年初開始停止供應5G設備的風險很大。」

針對CNN的報導，華為發言人僅表示：「我們繼續獲得客戶的支持。」

印度加速脫鉤中國科技 是否加入美國陣營受關注

此外，美國之音報導指出，印度政府日前宣布對59款廣受歡迎的中國手機應用程序發出禁令，此舉受到美國國務卿的讚賞，中印衝突激發的民族主義情緒，似乎進一步將印度推向與中國「脫鉤」的邊緣，但外界認為，奉行「不結盟」傳統的印度是否會加入美國領導的西方陣營，仍是個未知數。

印度智庫觀察者研究基金會（Observer Research Foundation）美國項目總監德魯瓦·賈伊尚卡爾（Dhruva Jaishankar）說，印度對中國科技公司占領印度市場的擔憂由來已久，包括對中國手機程序的安全和隱私疑慮。他說，新型冠疫情在印度爆發後，民眾對中國更不滿。

賈伊尚卡爾認為，印度封殺中國科技公司的做法是一種回擊。不過，其他印度的政策分析人士認為，與美國的長期戰略不同，印度對中國科技的「脫鉤」舉動是短期危機下的產物，是否持續還有待觀察。

印度「自由報」主編齊尚說：「我認為印度目前還沒有玩這種長期遊戲的打算。我認為印度仍然想堅持不結盟原則——這是一個很難改變的老習慣。」

齊尚認為，目前中印對峙局面下，「發球權」在中國一邊。「如果中國不想與印度發生地緣政治戰爭，它唯一需要做的就是伸出橄欖枝。」