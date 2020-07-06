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高盛分析師：美中緊張 目前不至於大幅傷害陸股

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
高盛分析師認為，美中緊張目前為止不至於大幅傷害陸股。歐新社
高盛分析師認為，美中緊張目前為止不至於大幅傷害陸股。歐新社

高盛集團（Goldman Sachs）分析師表示，美中緊張目前為止不至於大幅傷害陸股，但若雙方關係嚴重惡化，就可能重創陸股。

彭博資訊報導，高盛股票策略師劉家輝（Kinger Lau）和慕天輝（Timothy Moe）5日公布報告，表示：「除非美中關係大幅惡化，否則陸股依然擁有相當不錯的風險報酬。以地區脈絡來看，這個消息支撐我們對中國大陸『加碼』的看法。」

他們的結論是：在過去幾個月，「『舊有的經濟與價值』也許通常已對美中緊張持續升高過度反應，但『新中國和成長』或許並未充分反應出美中風險。」

他們從自己建立的一項美中關係指標得出這項結論，這項指標的參考項目包括地緣政治和資本市場。他們說，以前常用另一項指標衡量美中貿易緊張，但該指標無法完全涵蓋已開始影響市場的諸多議題。

外界預期中國經濟正持續復甦，走出抗疫措施拖累經濟的低谷，這股期待提振陸股今年迄今的表現優於全球其他股市。例如，MSCI中國指數上漲7.2%、上證綜指勁揚6.8%，相較下，標普500指數下挫3.1%，MSCI AC世界指數下滑6.9%。

他們也說：「最容易受美中關係影響的陸股，包括大陸科技股和赴美掛牌的中國企業（ADR），但專注大陸內需的消費性產品類股和健康照護類股，應不受美中關係影響。」

陸股 美中關係

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