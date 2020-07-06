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Uber併購！傳以26.5億美元收購Postmates

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
傳Uber同意以26.5億美元的全股票交易，收購送餐業者Postmates。路透
傳Uber同意以26.5億美元的全股票交易，收購送餐業者Postmates。路透

消息人士透露，美國叫車平台優步（Uber）董事會成員同意以26.5億美元的全股票交易，收購送餐業者Postmates，以擴大旗下外送事業Uber Eats的美國版圖，預計最快6日公布這項消息。

彭博資訊報導，Uber Eats負責人Pierre-Dimitri Gore-Coty，預料繼續經營整併後的外送事業。Uber先前提議收購上市同業Grubhub，但沒有成功，後來歐洲同行Just Eat Takeaway以73億美元收購Grubhub。

收購Postmates有助Uber對抗未上市的競爭對手DoorDash，該公司是全美最大的送餐業者。儘管Postmates的版圖不如DoorDash，但在洛杉磯和美國西南部市場占有優勢，這對Uber Eats來說相當具有價值。

Uber 洛杉磯

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