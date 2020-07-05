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紐西蘭商業火箭搭載7衛星 發射升空後失聯

中央社 / 威靈頓5日綜合外電報導
圖擷自火箭實驗室TWITTER
圖擷自火箭實驗室TWITTER

1枚搭載7顆衛星的商業火箭今天從紐西蘭發射升空，但數分鐘後就宣告「失聯」，未能依照原計畫將衛星送上太空

航太科技公司「火箭實驗室」（Rocket Lab）推文說：「火箭實驗室今天發射期間遇到問題，導致失去載具。」

火箭實驗室創辦人兼執行長貝克（Peter Beck）表示：「今天未能成功運送客戶的衛星，我相當抱歉。請放心，我們會找出問題，修正之後，在近期內回到發射台。」

火箭實驗室登記為美國公司，但在紐西蘭有全資子公司，專門運送小型衛星到地球低軌道。

這是火箭實驗室第13次攜帶酬載的發射行動，命名為「沒圖沒真相」（Pics Or It Didn't Happen）。

火箭實驗室在網站發出的聲明說，火箭飛行4分鐘就出現「異常」，正和美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）密切合作找出原因。

火箭 紐西蘭 太空

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