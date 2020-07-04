測試消費者胃口...特斯拉在中國開放預訂皮卡Cybertruck

特斯拉已在中國大陸開放預訂皮卡Cybertruck，訂金為人民幣1,000元，但可以退還，有意在大陸市場試試消費者對這款前衛感十足的電動車的胃口。

電動車網站Electrek報導，在美國獨領風騷的皮卡，在大陸並不流行。然而大陸汽車市場實在太過龐大，因此每年皮卡銷量仍超過40萬輛。特斯拉或許能藉由Cybertruck擴大大陸皮卡市場規模，畢竟Cybertruck在其他市場，也吸引到許多原先並未青睞皮卡的客戶。

由於特斯拉目前正推動在地化生產，因此很有可能在大陸設置Cybertruck產線，但前提是大陸市場對Cybertruck有可觀的需求。

特斯拉去年11月在美國發表Cybertruck，並以100美元的訂金接受預訂，但該款皮卡預期到2022年底才會投產。特斯拉執行長馬斯克在Cybertruck發表的一周內，宣布下訂量超過25萬，雖然之後未再更新訂單量，但外界預估，在發表後的幾個月，下訂量介於45萬至50萬。