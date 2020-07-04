惠譽上半年大調整 40國信評展望負向
信評機構惠譽（Fitch Ratings）今年上半年共調降33個國家或實體的主權債信評等，數目創新高，而且史無前例地把40國信用展望同時降為「負向」，顯示在新冠肺炎疫情造成政府財政惡化之際，還會有後續降評行動。
惠譽全球主權信評主管麥考馬克3日接受CNBC訪問時說：「惠譽從未同時把40個國家列入負向展望。在此之前，我們上半年已調降33國主權債信評等。我們過去沒有任一年降評多達33國，今年上半年卻已降了這麼多。」
上半年主權信評遭惠譽調降的國家和主權實體包括：英國、澳洲和香港。信評展望被降為負向者，意味未來可能被降評。多國政府為避免疫情重創經濟，已擴大公共支出，這可能導致惠譽評比的119國財政情況全面惡化。
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