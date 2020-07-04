歐PMI回溫 GDP拚重返成長

歐元區商業活動上月大幅回溫，原因是愈來愈多企業重啟，民眾也開始外出活動。經濟學家認為，這有助於歐元區經濟本季重回成長。

IHS Markit 3日公布，歐元區6月綜合採購經理人指數（PMI）終值回升至48.5，不僅優於5月的31.9，也高於初值47.5，同時逼近象徵擴張的50榮枯線。

儘管全球約1,100萬人感染新冠肺炎，但歐洲多數國家每日新增病例已明顯減緩，使歐元區各國政府鬆綁人員流動。

IHS Markit首席企業經濟學家威廉森說：「PMI回升，象徵歐元區經濟快速脫離新冠肺炎疫情的困境。同時企業信心的改善，也為第3季國內生產毛額（GDP）重回正成長增添希望。」

路透6月的調查預估，歐元區經濟第2季將史無前例地萎縮12.5%，但本季可望成長7.9%。若單看服務業的景氣狀況，歐元區6月服務業PMI終值為48.3，除了較5月的30.5大幅回升，也明顯高於初值47.3，法國與西班牙甚至已重返擴張。

歐元區第二大經濟體法國，6月服務業PMI強彈至50.7，遠高於5月的31.1；第四大經濟體西班牙的服務業PMI，也從5月的27.9躍升至6月的50.2，雙雙重返榮枯線之上。德國與義大利的服務業，上月儘管仍處萎縮階段，但衰減幅度已較前幾個月和緩，凸顯歐元區經濟正在復甦。

然而，儘管服務業者降價，民眾需求仍下滑，同時業者已連續四個月裁員。歐元區6月服務業就業指數升至43.9，卻依舊是22年來最糟。