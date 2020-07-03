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前所未見 上半年40國信評展望遭惠譽調至負向

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
新冠肺炎疫情造成各國政府財政惡化，惠譽上半年共調降33個國家或實體的主權債信評等。 歐新社
新冠肺炎疫情造成各國政府財政惡化，惠譽上半年共調降33個國家或實體的主權債信評等。 歐新社

信評機構惠譽（Fitch Ratings）今年上半年共調降33個國家或實體的主權債信評等，數目創新高，而且史無前例地把40國信用展望同時降為「負向」，顯示在新冠肺炎疫情造成政府財政惡化之際，還會有後續降評行動。

惠譽全球主權信評主管麥考馬克（James McCormack）3日接受CNBC訪問時說：「惠譽成立至今，我們從未同時把40個國家列入負向展望。在此之前，我們上半年已調降33國主權債信評等。我們過去沒有任一年降評多達33國，今年上半年卻已降了這麼多。」

上半年主權信評遭惠譽調降的國家和主權實體包括：英國、澳洲和香港。信評展望被降為「負向」者，意味未來可能被降評。

麥考馬克指出，多國政府為避免新冠肺炎疫情重創經濟，已擴大公共支出，這可能導致惠譽評比的119國財政情況全面惡化。他說，財政惡化可能以預算赤字擴大、預算盈餘縮小，或債務增加的形式呈現。

國際貨幣基金（IMF）之前警告，多國實施封鎖抗疫措施對全球經濟的傷害超出預期，且全球公共債務占世界國內生產毛額（GDP）比率可能升到100%，創空前最高紀錄。

惠譽5月也發布報告說，今年主權債務違約案數可能創新高，反映疫情和油價下跌影響。阿根廷、厄瓜多和黎巴嫩今年已發生債務違約。

麥考馬克表示，惠譽將密切關注，經濟走出疫情低潮後，各國政府能否降低債務水準，「那是我們關注的焦點，也會是決定信評走向的因素」。

惠譽 債務 疫情

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