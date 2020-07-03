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美國國會預算辦公室：失業率10年內都回不到疫前低點

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國國會預算辦公室預測，美國失業率十年內回不到新冠疫情前3.5%的50年低點。 美聯社
美國國會預算辦公室預測，美國失業率十年內回不到新冠疫情前3.5%的50年低點。 美聯社

美國國會預算辦公室（CBO）周四（2日）公布的十年期展望報告預測，美國的失業率要回復到新冠疫情前的水準，必須再等十年。也就是2030年以後，失業率才會再回到3.5%這個當時的近50年低點。CBO說，美國要由經濟衰退中復甦，未來十年都會相當艱辛。

CBO預估美國失業率會在本季（第3季）達到高峰，之後到今年底以及明年全年都會呈現快速下降。十年內美國失業率平均值則為6.1%，較1月疫情前預測的4.2%大幅提高。

國會預算辦公室說，疫情引發的衰退將使今年聯邦政府預算赤字翻升近四倍，達到3.7兆美元。與聯準會的意見一致，CBO也認為在可見的未來利率會一直維持在低檔，以刺激經濟活動。

最新公布的數據顯示，美國6月非農就業人數增加480萬個，增幅連續第二個月創紀錄，投資人解讀美國經濟危機正在緩解，美股主要指數周四均收高。

路透報導，儘管6月非農就業增長再創紀錄，但第二波新冠疫情有加溫之勢，或會阻礙美國經濟復甦腳步。因新增病例數激增，美國多個州已暫緩實施重啟計劃，其中有些州甚至重新實施封鎖措施。

路透說，美國聯準會（Fed）官員、經濟學者、手機追蹤公司和員工時間管理公司收集的最新一批大數據顯示，最近幾天美國經濟活動因第二波疫情而有所停滯，給周四出爐的強勁美國就業報告蒙上一層陰影。

疫情 失業

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