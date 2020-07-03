台積電ADR周四大漲3.17% 溢價7.47%
台股ADR周四隨美股大盤上漲，台積電大漲3.17%，較台北交易股價溢價7.47%。
道瓊工業指數漲92.39點或0.36%，收在25827.36點。標準普爾500指數漲14.15點或0.45%，收3130.01點。那斯達克綜合指數漲53點或0.52%，收在10207.63點。
費半指數收盤亦上漲1.35%。
以下是台股ADR各股周四收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.88 +7.49
中華電 CHT 38.40 +0.58
台積電 TSM 58.62 +3.17
聯電 UMC 2.74 +2.24
資料來源：彭博資訊
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