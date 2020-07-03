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美元上漲 因新增病例飆升致再次出現避險吸引力

經濟日報 / 編譯季晶晶/綜合外電
圖/路透
圖/路透

美元周四（2日）上漲，再次展現避險吸引力，因投資人擔心美國新增病例數飆升可能抹去夏季寫下的就業增長。

美元指數2日小漲0.12%，報97.317。但低於29日收盤的97.467，周線收黑，本周下跌0.22%。

美元兌日圓微幅升值0.03%，至107.50日圓。

歐元兌美元貶值0.11%，報1.1239美元。

美國金融市場周五將因7月4日獨立日假期休市。

周四盤中稍早，美元下跌，因為數據顯示，全球最大經濟體6月的工作增加速度遠優於市場預期，風險偏好增強。但隨著媒體報導美國新增病例數激增，這種樂觀情緒減弱。

佛羅里達州通報新增逾1萬病例，這是自疫情開始以來，該州最大的單日增幅。

一天前，全美新增近5萬病例，這是過去七天內第四度刷新單日增幅。在此之前，許多州採取措施，允許企業復工復產。

Tempus Inc資深外匯交易員Juan Perez表示： 「美元表現將取決於美國對疫情的反應。在這一點上，美國輸了。」

盤中稍早，美元兌歐元觸及日低，兌一籃子貨幣保持跌勢，在此之前，數據顯示，美國6月非農就業崗位增加480萬個，是1939年開始編製數據以來的最大增幅。

上月失業率從5月的13.3%降至11.1%，削弱了美元作為避險貨幣的吸引力。

儘管如此，Rosenberg Research首席經濟學家兼策略師Dave Rosenberg表示，從多個角度看待就業報告至關重要。

他說，這項調查是在6月的一周進行的，當時每個州都已經宣布重啟經濟，「關於就業調查，只需在調查當周工作過一個小時，就會被算作『受雇』。」

他補充表示：「我們知道，自那以後，隨著新增病例數再次躍增，約40%的州現已被迫暫停或終止重啟，所以，我們應該看看一個月後7月的狀況。」

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