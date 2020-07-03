美股：就業數據佳 三大指數均周四上漲 周線收紅

就業數據意外出現創紀錄增長，投資人相信美國經濟復甦進展良好，美股三大指數周四（2日）均漲，標普500指數連續第四個交易日上揚，以科技股為主的那斯達克綜合指數再創新高。

道瓊工業指數漲92.39點或0.36%，收在25827.36點。標準普爾500指數漲14.15點或0.45%，收3130.01點。那斯達克綜合指數漲53點或0.52%，收在10207.63點。

美國勞工部數據顯示，美國6月新增480萬個工作，比分析師的預期多出180萬個，增幅連續第二個月創紀錄。大規模重新招聘使得失業率降到11.1%。

Kingsview Asset Management投資組合經理Paul Nolte表示：「本周經濟數據很多表現不俗。另外，市場傳言7月4日獨立日假期結束後，華府將推出更多刺激措施。」

大規模刺激計畫和對經濟快速反彈的期望推動標普500和那斯達克指數回升，目前分別較2月份創下的紀錄高點低7.6%和12.6%。

三大指數周線都收紅。道瓊工業指數本周上漲3.3%，標普500勁揚4%，兩者都寫下6月5日以來最大單周漲幅。那斯達克本周大漲4.6%，則是5月8日以來的最大單周漲幅。

儘管5和6月工作連續激增，但在3和4月流失2,200萬個工作後，目前僅收復了小部分失地。

隨著新增新冠肺炎病例創紀錄，以及受疫情影響最嚴重的幾個州暫停重啟計劃或重新開始實施限制措施，美國經濟復甦可能會陷入停滯。目前美國經濟陷入衰退已有6個月之久。

佛羅里達州周四通報破紀錄的1萬例新增病例，比任何歐洲國家在疫情高峰期報告的病例數都要高。

Nolte補充表示：「隨著新冠肺炎病例激增，我們看到德州、加州和佛羅里達州等較大的州已經採取措施，逆轉重啟計畫，這將拖慢這些地區的整體增長和消費支出。」

未來幾周，投資人將聚焦關注第二季財報季。總體而言，分析師目前預估，由於企業應對需求驟降和供應鏈受擾，標普500指數成分股企業的收益驟降43.1%。

衡量投資人焦慮程度的CBOE波動率指數，出現截至5月8日當周以來最大單周跌幅。

標普500指數11個主要類股中，除房地產和通訊服務外，其餘均收高，材料股漲幅最大。