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解放軍軍演 美國防部：不利南海穩定將持續監控

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

中國大陸解放軍在7月1日至5日期間於西沙群島周邊舉行軍事演習，美國國防部2日發布新聞稿表示，中國大陸此次軍演將進一步影響南海局勢，破壞穩定，且不利南海鄰國，敦促中國大陸與各方節制，不要以軍事行動在南海加劇爭端。

國防部指出，關注中國大陸在南海西沙群島周圍的軍演，此次軍演的指定區域包括有爭議的水域和領土，在南海爭議未解的領土上實施軍演，與緩解緊張和保持穩定的做法相悖。

國防部表示，中國大陸的行動將進一步使該區域更加不穩定，也違背中國大陸自己在2002年「南海各方行為宣言」的承諾（避免使爭端複雜化或升級，並影響和平與穩定的活動）。

國防部表示，中國大陸在南海增加軍事化行動，與美國自由開放的印太願景形成鮮明對比，美國將持續監控此次軍演，呼籲中國大陸減少軍事行動與脅迫鄰國，敦促各方自制，不要在南海實施可能加劇爭端的軍事活動。

南海 國防部

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