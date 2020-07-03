6兆元 特斯拉市值超越豐田

特斯拉（Tesla）市值1日首度超越豐田汽車，成為全球市值最高的汽車製造商。特斯拉2日公布第2季交車量，優於市場預期，早盤股價繼續改寫新高。分析師樂觀看待特斯拉的未來，最高一口氣把目標價調高至2,000美元。

特斯拉表示，第2季共交車90,650輛，比前一季增加2.5%，並高於市場預估的74,130輛，其中Model S和Model X交車總計達10,600輛。第2季產量為82,272輛，比前一季減少20%。

另外，路透引述特斯拉網站報導，該公司調降中國Model S和ModelX的起售價，Model S從人民幣764,900元降至756,900元，Model X從780,900元降至772,900元，此舉應該有助於特斯拉在中國大陸的銷售。

特斯拉1日收盤漲3.69%，至每股1,119.63美元，據彭博資訊估算，特斯拉市值因而達2,077億美元（約新台幣6兆元），高於豐田汽車的2,042億美元，同時也超越道瓊成分股可口可樂、迪士尼、及埃克森美孚這些知名大企業。目前在標普500成分股中，僅19家企業市值高於特斯拉。

特斯拉2日早盤一度漲約9.7%，報每股1,228美元，收盤若能維持在平盤之上，將是連續第三天改寫新高紀錄。華爾街券商Wedbush分析師艾夫斯把特斯拉的目標價從1,250美元調高為2,000美元，成為FactSet訪調分析師中最看好該公司的一位。

艾夫斯表示：「我們相信，在邁入夏季之際，Model 3在中國大陸的需求將比預期還要強勁。歐美陸續解封、電池技術的一些可能『改變局勢』的發展，也都可能讓特斯拉股票有更多上漲空間。」

但根據FactSet的資料，若觀察特斯拉和豐田的公司價值（包含債務），豐田到3月底為止公司價值為2,900億美元，特斯拉為2,520億美元。

豐田的品牌建立在大規模生產創新帶來的性價比和可信賴程度。

儘管特斯拉股價從今年來一路狂飆，部分華爾街分析師認為，特斯拉股價雖是全年獲利的300倍有餘，卻未受到基本面支撐。