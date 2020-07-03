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馬斯克、貝佐斯 從太空戰到地表

聯合報 / 編譯徐榆涵／綜合報導

電商巨頭亞馬遜日前以十二億美元（約台幣三百五十五億元）收購自駕車新創公司Zoox，希望未來在自駕領域與特斯拉一較高下。消息一出，特斯拉執行長馬斯克推文嘲弄亞馬遜創辦人貝佐斯是「學人精」。兩人都有太空夢，瑜亮情結難解，這是繼衛星網路計畫和壟斷行為事件後，雙方第三度槓上。

金融時報報導，亞馬遜上月底收購Zoox，是該集團在自駕車領域的最大一筆投資。知情人士透露，亞馬遜打算建立一支自駕車出租團隊，與Alphabet旗下的自駕車公司Waymo競爭。

商業內幕報導，Zoox成立於二○一四年，專注於自動駕駛軟硬體產品及開發自駕計程車等服務。外界猜測亞馬遜此番收購目的為強化物流服務，該公司也正在發展機器人及無人機送貨，估計亞馬遜要再投資數十億美元才能將Zoox的車輛推向市場。

儘管Zoox是以叫車服務為主，與特斯拉的電動車不同，但馬斯克仍在推特上轉發媒體新聞，並嘲笑「貝佐斯是個學人精，哈哈！」

這並非馬斯克首次公開抨擊貝佐斯。貝佐斯從太空火箭到自駕車領域，都持續與馬斯克較勁，兩人是名副其實的商業競爭對手。

六月初，作家貝倫森想在亞馬遜出版有關新冠肺炎的新書遭拒，此事和馬斯克無關，他卻推文說，「這太瘋狂了」，並標註貝佐斯帳號說，「該拆分亞馬遜了，壟斷行為是錯誤的！」

去年四月，貝佐斯旗下太空公司藍色起源公布衛星網路計畫「古柏計畫」，宣稱將發射三千枚衛星上太空，為偏遠地區民眾提供便利網路。當時馬斯克也在推特嗆聲「你這個學人精」，因為馬斯克旗下太空公司SpaceX早在二○一五年就宣布「星鍊計畫」，將發射一萬兩千顆衛星打造覆蓋全球的衛星網路。

兩人之間更早的摩擦可追溯至二○一三年，當時太空總署開放民間企業使用甘迺迪太空中心卅九號發射台，SpaceX打敗藍色起源獲得使用權，雙方因此結下梁子。貝佐斯後來聲稱他們是第一家發射可重複使用火箭的太空公司，馬斯克對此說法嗤之以鼻。

兩人處處針鋒相對，但若論財力，貝佐斯的淨資產再創紀錄增至一七一六億美元，使得馬斯克約四百五十億美元的資產相形見絀。

馬斯克 太空 貝佐斯

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