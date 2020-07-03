美上季汽車銷量銳減30%

通用（GM）、豐田各大車廠第2季在美國的銷量銳減逾30%，為2009年以來最大降幅，顯示購車折扣與車貸優惠方案也無法抵銷工廠與經銷商停擺的衝擊。

華爾街日報報導，通用第2季銷量較一年前驟減34%，儘管5月、6月需求開始回溫，但銷售仍下滑；豐田的銷量減少約三分之一；飛雅特克萊斯勒（FCA）的降幅則達到39%。

分析師估計，美國整體車市第2季銷量約衰減三分之一，因車廠和部分經銷商在春季長期暫停運作。

不過，汽車銷量的降幅並沒有想像中那麼大，且買氣已在3月底逐漸回溫。經銷商和分析師表示，儘管失業率飆升且許多州仍實施居家防疫令，但本季推出的大型促銷方案與政府刺激措施，嘉惠上百萬美國人，因而刺激買車需求。

飛雅特銷售部門主管科默表示，「這季的表現顯示出美國消費者的韌性」，「零售銷售從4月就已開始反彈，原因是經濟重啟、汽油價格回穩，以及容易取得低利率貸款，一再刺激買氣」。

汽車業者本季稍早爭相推出折扣與車貸的優惠方案來因應經濟衰退，再加上經銷商在線上賣車的表現較佳，因而促進利潤高的皮卡車買氣，並加快汽車零售銷售的反彈速度。根據市調機構J.D. Power，近幾周汽車零售銷售，僅比疫情前的銷量預測低4至6%。

然而，部分經銷商擔憂，由於佛州、德州、加州和亞利桑那州等地確診病例飆升，新車銷售可會遭遇新麻煩。

如今汽車業銷售反彈面臨嚴苛的夏季考驗，因為汽車業者折扣活動減少，且政府刺激措施的效果減弱。汽車經銷商AutoNation前任總裁馬龍說：「我不確定未來六個月會怎樣。」