貝佐斯身價5兆 穩坐全球首富

以美國電商巨擘亞馬遜1日股價計算，創辦人貝佐斯的身價比離婚前還高，今年來身價激增567億美元，並以1,716億美元（約新台幣5.05兆元）的資產，穩坐全球首富寶座。

亞馬遜1日股價收盤勁漲4.4%，飆到2,878.7美元的歷史新高，帶動貝佐斯的財富擴大至1,716億美元，超越在2018年9月4日寫下的歷史高點1,677億美元。

貝佐斯去年因離婚付出「分手費」時，有人擔心是否影響他的全球首富地位。現在看來這完全是多慮了。

比起貝佐斯以「億」為單位計算的個人身價增加數額，亞馬遜因停掉疫情期間出勤的風險加給而遭受批評，不過亞馬遜本周宣布，將會發給第一線工作員工一次性的獎金，每人500美元。

彭博資訊說，這是疫情後美國貧富不均更加嚴重的寫照。公司新掛牌上市、股市大漲，造就超級富豪。同時卻有數千萬人沒了工作，生計出問題。

美國智庫政策研究所和美國稅務公平協會分析，自從全球爆發新冠疫情以來，美國億萬富豪的財富總和暴增逾5,840億美元，但美國家庭財富卻縮水6.5兆美元。

這項調查分析了富比士雜誌的數據後，發現643名美國億萬富豪的個人淨值總和，從2.9兆美元攀升至3.5兆美元。相較下，有高達4,550萬名美國民眾在這個時期申請失業給付。