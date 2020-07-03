聽新聞
test
0:00 / 0:00

必勝客最大加盟商 聲請破產

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電

美國必勝客（Pizza Hut）最大加盟商NPC國際公司已聲請破產，並抱怨必勝客母公司百勝餐飲集團（Yum Brands）未提供充分財務援助是一大原因，凸顯速食業在因應新冠肺炎疫情衝擊下承受緊繃的壓力。

NPC經營1,225家必勝客門市，以及385家溫娣漢堡（Wendy's）店，但因不堪9億美元的債務負擔，1日在德州依據美國破產法第11章聲請破產保護。這家未上市公司僱有7,500名全職員工，以及約2.85萬名非全職員工。

疫情爆發前NPC已出現財務困難，該公司的必勝客事業尤其疲弱。必勝客是紐約食品上市公司百勝集團擁有的品牌，近年來顧客有流失跡象，反映市場競爭加劇，特別是達美樂、DoorDash和GrubHub等對手更熟諳利用科技強化外送服務，以致市占率遭侵蝕。

NPC在法院文件中指出，迫於多重因素而走上破產一途。同業競爭壓低價格、部分地區調高基本工資、牛肉售價上漲，都有損利潤。為因應新冠肺炎疫情而必須採取的安全措施，平均每月花費75萬美元。

此外，NPC指出另一大壓力源：必勝客加盟協議訂的資本支出要求「難以為繼」。聲請破產之前，NPC曾設法與必勝客及其母公司百勝商議「建立互惠夥伴關係」，但未成功。

百勝集團曾表示，「我們全都面臨限制，但在能力所及範圍內，會盡一切力量」協助加盟業者。

必勝客1日聲明：「解決加盟店 — NPC和其他加盟商—穩健問題，是我們美國轉型策略的要素。對一些加盟商來說，這意味解決長久來的財務問題、關閉表現欠佳的餐廳，或排除限縮其成長潛力的障礙。」

破產 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

疫情衝擊！美國必勝客和溫娣漢堡最大加盟商聲請破產保護

艾爾段赴卡達 新冠肺炎爆發以來首度出訪

秘魯原民酋長染新冠肺炎不治 又一亞馬遜領袖病故

熱映受惠新冠肺炎 上半年營收突破10億元大關

相關新聞

6兆元 特斯拉市值超越豐田

特斯拉（Tesla）市值1日首度超越豐田汽車，成為全球市值最高的汽車製造商。特斯拉2日公布第2季交車量，優於市場預期，早...

美上季汽車銷量銳減30%

通用（GM）、豐田各大車廠第2季在美國的銷量銳減逾30%，為2009年以來最大降幅，顯示購車折扣與車貸優惠方案也無法抵銷...

美上月非農就業人數 激增

美國6月非農業就業人數激增480萬人，增加人數創歷史新高，比5月進一步改善，且優於市場預估，失業率也大幅下降2個百分點；...

Fed官員示警 當心金融危機

美國聯準會（Fed）決策官員、聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德警告，新冠肺炎疫情引發一連串企業倒閉，仍有可能引發一場金融危機...

蘋果再關美30家門市

蘋果公司周三（1日）說，2日起將重新關閉美國30多家直營門市，蘋果在全美各地關店總數因而達到77家，麥當勞也決定暫停重啟...

歐元區失業率微升

歐元區5月失業率微幅上升，但增幅比預期小，顯然歐元區國家逐步解封，且由各國政府支付放無薪假員工薪水的政策，已有效抑制失業...

韓SK生物製藥 掛牌首日暴漲

南韓生技業者SK生物製藥（SK Biopharmaceuticals）2日掛牌交易，為南韓三年來最大規模首次公開發行股票...

必勝客最大加盟商 聲請破產

美國必勝客（Pizza Hut）最大加盟商NPC國際公司已聲請破產，並抱怨必勝客母公司百勝餐飲集團（Yum Brands...

貝佐斯身價5兆 穩坐全球首富

以美國電商巨擘亞馬遜1日股價計算，創辦人貝佐斯的身價比離婚前還高，今年來身價激增567億美元，並以1,716億美元（約新...

美股3月恐慌會重現嗎？緊盯這關鍵數字

美國6月非農就業報告優於預期，加上輝瑞新冠肺炎疫苗初步人體試驗結果傳出好消息，使美國股市2日士氣大振，紐約三大指數早盤均...

疫情衝擊！美國必勝客和溫娣漢堡最大加盟商聲請破產保護

美國必勝客（Pizza Hut）和溫娣漢堡（Wendy's）的最大加盟商NPC International公司，1日聲請...

美國非農就業報告優於預期 那斯達克創新高

美國6月非農就業報告優於預期，激勵美股2日早盤全面大漲，道瓊工業指數漲355點或1.4%。標普500指數漲1.3%、那斯...

熱門新聞

港版國安法施行不到24小時 美眾院通過「香港自治法」

影／緬甸玉石礦場崩塌畫面曝光！海嘯般波浪橫掃山谷

被冷落？毛小孩將出生僅26日雙胞胎女嬰咬死 母親眼目睹崩潰

台贈芬蘭20萬片口罩 受當地檢驗獲「頂級品質」認可

俄羅斯修憲公投落幕！77%選民支持普亭做到2036年

男子殺貓當街燒烤稱沒錢 路人大罵：怎麼有錢買菸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。