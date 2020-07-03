必勝客最大加盟商 聲請破產

美國必勝客（Pizza Hut）最大加盟商NPC國際公司已聲請破產，並抱怨必勝客母公司百勝餐飲集團（Yum Brands）未提供充分財務援助是一大原因，凸顯速食業在因應新冠肺炎疫情衝擊下承受緊繃的壓力。

NPC經營1,225家必勝客門市，以及385家溫娣漢堡（Wendy's）店，但因不堪9億美元的債務負擔，1日在德州依據美國破產法第11章聲請破產保護。這家未上市公司僱有7,500名全職員工，以及約2.85萬名非全職員工。

疫情爆發前NPC已出現財務困難，該公司的必勝客事業尤其疲弱。必勝客是紐約食品上市公司百勝集團擁有的品牌，近年來顧客有流失跡象，反映市場競爭加劇，特別是達美樂、DoorDash和GrubHub等對手更熟諳利用科技強化外送服務，以致市占率遭侵蝕。

NPC在法院文件中指出，迫於多重因素而走上破產一途。同業競爭壓低價格、部分地區調高基本工資、牛肉售價上漲，都有損利潤。為因應新冠肺炎疫情而必須採取的安全措施，平均每月花費75萬美元。

此外，NPC指出另一大壓力源：必勝客加盟協議訂的資本支出要求「難以為繼」。聲請破產之前，NPC曾設法與必勝客及其母公司百勝商議「建立互惠夥伴關係」，但未成功。

百勝集團曾表示，「我們全都面臨限制，但在能力所及範圍內，會盡一切力量」協助加盟業者。

必勝客1日聲明：「解決加盟店 — NPC和其他加盟商—穩健問題，是我們美國轉型策略的要素。對一些加盟商來說，這意味解決長久來的財務問題、關閉表現欠佳的餐廳，或排除限縮其成長潛力的障礙。」