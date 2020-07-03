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韓SK生物製藥 掛牌首日暴漲

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電

南韓生技業者SK生物製藥（SK Biopharmaceuticals）2日掛牌交易，為南韓三年來最大規模首次公開發行股票（IPO）案，當日股價收盤暴漲近30%。

南韓大型製藥股近幾個月漲勢也相當兇猛，引發部分投資人擔憂南韓醫藥股正形成泡沫。

SK集團旗下子公司SK生物製藥2日在南韓股市掛牌，以9.8萬韓元開出，旋即直奔漲停，終場大漲近30%，收盤收在每股12.7萬韓元。

SK生物製藥股價飆漲，一舉將這家主要生產癲癇、神經性疾病用藥公司的市值推升至9.9兆韓元（82億美元），躋身Kospi指數前30大企業，在南韓生技醫療類股中，市值只低於三星生物製劑、Celltrion及Celltrion Healthcare。

在疫情導致全球股市陷入賣壓期間，南韓監管機構3月16日禁止在半年內放空股市，生技醫療類股挾防疫題材而大漲，這段期間三星生物製劑、賽爾群和賽特瑞恩的股價不是翻倍就是三級跳，根據彭博資訊的資料，截至2日這三家公司市值加起來已逼近1,000億美元。

這些生藥股的價格也已飆得相當高，以未來12個月獲利估算的本益比達到約80倍，部分投資人因而示警，未來恐面臨大幅回檔修正。

南韓散戶投資人相當看好這些公司，盼能在這場全球公衛危機中，因製藥業者爭相研發新冠肺炎的治療方式而受惠。

位於首爾的避險基金佩特拉資本管理公司（Petra Capital Management）主管容亞伯（音譯）說，「許多公司都缺乏基本面支撐，只是憑藉著市場期盼他們未來成長的潛力」，「散戶喜歡這種波動大的類股，但是泡沫終究會破裂，除非南韓成為生技製藥大國」。

SK生物製藥目前有三種全新的抗癲癇藥物，其中的一種仍然在臨床試驗，另外兩種則已獲得美國食品藥物管理局（FDA）批准。

Eugene投資證券公司分析師韓炳華（音譯）預估，這三種藥在2030年銷售將達1.8兆韓元。

南韓 生技 癲癇

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