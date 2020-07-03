歐元區5月失業率微幅上升，但增幅比預期小，顯然歐元區國家逐步解封，且由各國政府支付放無薪假員工薪水的政策，已有效抑制失業。

歐盟統計局2日公布，歐元區5月失業率為7.4%，雖然是連續第三個月增加，也是去年11月以來最高，卻僅比4月多出0.1個百分點，且低於市場預期的7.7%。這證明了短時工作方案已有效降低失業人數，並持續讓勞工與雇主維持連結。一旦勞動需求復甦，勞工可立刻重返崗位。截至6月22日，短時工作計畫在法國共支應了1,360萬人的薪資。

ING銀行經濟學家柯林說：「相較於美國，歐元區的勞動市場此刻看來非常強健。儘管失業率已連續上揚，但與經濟下滑的嚴重程度相比，增幅非常溫和。」

然而，接受短時工作方案的勞工仍非常多，代表在經濟逐漸鬆綁之際，就業市場難以迅速回歸常態。而短時工作計畫成本高昂，各國政府正設法縮減紓困規模。

自從歐洲國家開始封鎖後，歐元區失業數據便無法描繪就業流失的全貌。調查顯示，許多民眾已停止找工作，部分原因是托育設施關閉，父母除了待在家照顧小孩別無他法，而這些人並未算在失業人口內。