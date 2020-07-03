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蘋果再關美30家門市

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電

蘋果公司周三（1日）說，2日起將重新關閉美國30多家直營門市，蘋果在全美各地關店總數因而達到77家，麥當勞也決定暫停重啟美國餐廳內用服務，主因是新冠肺炎病例激增。

位於阿拉巴馬、加州、喬治亞、愛達荷、路易斯安那、內華達和奧克拉荷馬等州的分店，將在周四關閉。位於佛羅里達、密西西比、德州和猶他州的其他分店周三已經關門。

蘋果在全美共有271家實體零售商店，通常設在人潮擁擠的百貨購物中心等處，蘋果是全球首批因應疫情關閉門市的公司之一，這麼多家分店同時關閉，可視為美國在疫情期間零售業務能否順利重啟的負面訊號。

速食巨擘麥當勞也決定，接下來21天先暫停重啟美國門市內用，維持外帶與得來速服務，一些已提供內用的餐廳可視所在地情況作決定，但須依地方政府規定。

加州1日禁止在洛杉磯的餐廳內用及酒吧、電影院、博物館服務，為期至少三周；密西根州州長也下令關閉州內北部酒吧。

約翰霍普金斯大學統計顯示，到台北2日上午8時30分為止（可取得的最新資料），美國單日新增5.28萬起病例，首度突破5萬人，累計達268.22萬例。

疫情 麥當勞 新冠肺炎

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