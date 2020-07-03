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Fed官員示警 當心金融危機

經濟日報 / 編譯任中原季晶晶／綜合外電

美國聯準會（Fed）決策官員、聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德警告，新冠肺炎疫情引發一連串企業倒閉，仍有可能引發一場金融危機，並強調Fed持續對市場注入資金有理，包括買進垃圾債券。

他表示，「我們仍處於危機的中途。儘管我們已跨過3-4月間第一波疫情，但新冠肺炎仍非常能夠帶來驚嚇。在公共衛生政策上沒有做到精密的風險管理，我們將發生一波嚴重的企業破產，並可能導致金融危機」。

聯準會同日公布的上次會議紀錄顯示，官員擔心疫情捲土重來破壞經濟復甦，並引發失業激增和更糟的經濟低迷，也說明了聯準會主席鮑爾近來何以一再主張國會必須做得更多，以帶領數千萬美國人脫離此一危機。

多名官員認為，經濟在「未來一段時間內」還需要支持，聯準會應在後續幾次會議中更清楚的表達貨幣政策的展望；官員考慮重拾大衰退時期的承諾，即在滿足某些特定條件之前維持低利率，以推動經濟更快速地從疫情引發的衰退中復甦。

原本經常砲轟鮑爾的美國總統川普，1日倒也罕見地表示很滿意鮑爾因應新冠疫情的表現。川普在福斯商業電視網的訪問中說：「我很滿意他（鮑爾）的表現」，「一開始我對他不悅，現在他好多了。」

一些人士批評Fed寬鬆過頭，使資產價格飆漲，不惜犧牲一般民眾的福祉來協助企業，同時使貧富差距更加擴大。博拉德承認這種購債方式「引發爭議」，但在這次危機之初，企業債務的流動性曾遭到「嚴厲考驗」；Fed實施的放款機制雖用得不多，但卻是一項重要的「護網」。

疫情 聯準會

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