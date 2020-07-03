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美上月非農就業人數 激增

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
美國6月非農業就業人數激增480萬人，增加人數創歷史新高，比5月進一步改善，且優於市場預估。（美聯社）
美國6月非農業就業人數激增480萬人，增加人數創歷史新高，比5月進一步改善，且優於市場預估。（美聯社）

美國6月非農業就業人數激增480萬人，增加人數創歷史新高，比5月進一步改善，且優於市場預估，失業率也大幅下降2個百分點；不過上周（6月27日止）首度及連續申領失業給付人數仍然偏高，顯示失業情況已經止穩，但6月中旬以後並未持續改善，失業可能處於一段「高原期」，要恢復到之前的充分就業水準仍長路漫漫。

美股2日早盤開高走高，道瓊指數漲逾400點。

美國勞工部2日公布的數據顯示，6月非農就業增加480萬人，比預估的323萬人高出許多，4、5兩月人數共上修9萬人。民間部門就業激增476.7萬人，遠高於5月的323.2萬人，其中製造業增加35.6萬人，高於預估的25萬人。

6月失業率則進一步降到11.1%，低於市場預期的12.5%。平均時薪比5月下降1.2%，降幅比市場預估及5月都大；平均每人每周工時為34.5小時，符合預估，但比5月少。

不過專家指出，6月平均時薪比5月下降，其實是因為一些薪資較低的勞工重返職場，拉低平均薪資所致，並不表示薪資水準下降。

勞動參與率回升到61.5%，優於5月的60.8%，顯示民眾找工作的意願回升；低度就業率（U-6，指有意擔任全職工作，卻只能擔任兼職性工作者，以及不積極求職者）從21.2%降到18%，顯示全職工作人數增加。

另外，最新一周（6月27日止）首度申領失業給付人數為142.7萬人，繼續超過百萬人，低於前周的148.2萬人（修正後數據），但高於市場預估的135萬人。截至6月20日止的一周，連續申領失業給付者略增至1,929萬人，也比預估的1,900萬人多。

經濟學者指出，6月就業雖激增，但由於這項數據是計算到月中，而中下旬美國新冠肺炎疫情又再度升高，德州、佛羅里達州及亞利桑那州重新封禁經濟活動，加上申領失業給付人數並未明顯減少。

失業 薪資

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