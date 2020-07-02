美海關查扣中國真髮製品 疑出自新疆非法囚工
美國海關及邊境保衛局（CBP）1日宣布，以可能涉及強制童工與囚工等侵害人權事項為由，查扣一批中國新疆發貨的疑似真髮製品配件。
聲明指出，紐約與新澤西港的CBP幹員根據6月17日頒布的暫扣令（Withhold Release Order），扣下中國新疆洛浦縣美馨髮製品有限公司（Lop County Meixin Hair Product Co. Ltd.）製造的產品。
CPB指出，情資合理表明洛浦縣美馨髮製品有限公司使用囚工製造貨物，製造過程可能有強制勞動等其他情況，包括且不限於過度加班、苛扣工資和限制活動，因此指示全美口岸扣留該公司的產品。
根據聲明，1日被扣的疑似真髮製品配件來自一批總重13公噸、價值超過80萬美元的髮製品。CBP貿易處執行助理處長史密斯（Brenda Smith）表示，「這批產品的生產過程嚴重侵犯人權，扣押令是要直接且明確告知所有想跟美國做生意的實體，美國供應鏈不會容忍不法和不人道的作法。」
中國長期被控在新疆設立再教育營，扣押數以百萬計的維吾爾族穆斯林跟其他少數民族，但中方始終嚴詞否認使用囚工。美方也未明確指出1日扣下的產品使用頭髮是否來自孩童或囚犯，只稱製作過程涉及童工或囚工。
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