快訊

盤中翻紅誰在買？大同列全額交割首日大漲作收

英放寬港人入籍條件 BNO身分是什麼？申請資格限哪兩項？

美海關查扣中國真髮製品 疑出自新疆非法囚工

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國海關及邊境保衛局（CBP）1日釋出幹員扣下中國新疆發貨的疑似真髮製品/配件。CBP聲明指情資合理表明，製造商中國新疆洛浦縣美馨髮製品有限公司使用囚工生產髮製品。法新
美國海關及邊境保衛局（CBP）1日釋出幹員扣下中國新疆發貨的疑似真髮製品/配件。CBP聲明指情資合理表明，製造商中國新疆洛浦縣美馨髮製品有限公司使用囚工生產髮製品。法新

美國海關及邊境保衛局（CBP）1日宣布，以可能涉及強制童工與囚工等侵害人權事項為由，查扣一批中國新疆發貨的疑似真髮製品配件。

聲明指出，紐約與新澤西港的CBP幹員根據6月17日頒布的暫扣令（Withhold Release Order），扣下中國新疆洛浦縣美馨髮製品有限公司（Lop County Meixin Hair Product Co. Ltd.）製造的產品。

CPB指出，情資合理表明洛浦縣美馨髮製品有限公司使用囚工製造貨物，製造過程可能有強制勞動等其他情況，包括且不限於過度加班、苛扣工資和限制活動，因此指示全美口岸扣留該公司的產品。

根據聲明，1日被扣的疑似真髮製品配件來自一批總重13公噸、價值超過80萬美元的髮製品。CBP貿易處執行助理處長史密斯（Brenda Smith）表示，「這批產品的生產過程嚴重侵犯人權，扣押令是要直接且明確告知所有想跟美國做生意的實體，美國供應鏈不會容忍不法和不人道的作法。」

中國長期被控在新疆設立再教育營，扣押數以百萬計的維吾爾族穆斯林跟其他少數民族，但中方始終嚴詞否認使用囚工。美方也未明確指出1日扣下的產品使用頭髮是否來自孩童或囚犯，只稱製作過程涉及童工或囚工。

新疆 人權 海關 穆斯林

延伸閱讀

波頓：香港華為南海議題 導致美國對中觀感重大轉變

美方扣押人髮製品 疑來自新疆再教育營血汗勞動

美國發布商業警示 勿與侵犯新疆人權中企合作

若北京對美人用港版國安法 拜登：我當總統祭經濟制裁

相關新聞

美海關查扣中國真髮製品 疑出自新疆非法囚工

美國海關及邊境保衛局（CBP）1日宣布，以可能涉及強制童工與囚工等侵害人權事項為由，查扣一批中國新疆發貨的疑似真髮製品配...

抵制仇恨言論談判失敗 逾400品牌撤臉書廣告

400多個品牌今天從臉書撤出廣告，包括可口可樂（Coca-Cola）和星巴克（Starbucks）在內等大型品牌。在此之...

美方扣押人髮製品 疑來自新疆再教育營血汗勞動

美國海關人員今天表示，已查扣一批人體毛髮製品，據信是由中國新疆再教育營內被迫勞動的穆斯林所製，可能包括兒童

特斯拉超車豐田 市值近2,100億美元稱霸全球車廠

特斯拉（Tesla）市值首度超越豐田汽車，成為全球市值最高的汽車製造商。特斯拉1日盤中大漲逾5%，創下每股1,135美元...

美參議員擬提案 限制陸企進入美國金融市場

美國一位重量級參議員正準備提案，禁止涉及間諜活動、侵害人權或支持中國大陸軍方的中國企業進入美國資本市場，揚言從金融層面打...

蘋果因疫情升溫重關逾30家美國零售店 股價應聲下挫

蘋果公司周三（1日）說，將在2日之前重關30多家分店，這使得在全美各地共271家商店的蘋果，關店總數達到77家，主因是新...

市場樂觀看待疫苗問世可能性 美股漲多跌少

儘管美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例攀升，但市場對於出現安全有效疫苗的可能性，態度趨於樂觀，舒緩當局可能...

美認定 華為、中興威脅國安

美國聯邦通訊委員會（FCC）上月30日發布聲明，認定華為和中興通訊兩公司對國家安全構成威脅，禁止美國企業利用該委員會每年...

廣告主大出走 臉書放軟安撫

紐約時報報導，上星期社群媒體巨擘臉書的執行長祖克柏參加一場視訊會議，與會者包括公司的廣告大戶。品牌業者和廣告代理商批評臉...

疫情封境拖垮旅遊業！全球觀光收益恐損近百兆這國最慘

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）1日發布最新研究報告指出，受新冠病毒限制措施影響，全球觀光收益將減損多達3.3兆美元...

減薪不裁人！瑞安航空機師接受減薪兩成 挽救自身飯碗

衛報報導，英國民航駕駛員協會（BALPA）1日宣布，由於新冠病毒全球大流行導致航班需求驟減，工會內96％的瑞安航空機師投...

美股早盤躍漲200點 新冠疫苗早期試驗結果正面

美股1日早盤開高走高，道瓊指數一度上漲逾200點，新冠肺炎疫情早期試驗出現正面結果，加上美國「小非農」就業數據強勁，為2...

熱門新聞

妙齡女慘遭性侵勒斃成懸案 35年後靠「一滴精液」揭家族真兇

港版國安法施行不到24小時 美眾院通過「香港自治法」

台贈芬蘭口罩 檢驗結果品質頂級

川普反中牌 擋不住美國人的怒

美股早盤躍漲200點 新冠疫苗早期試驗結果正面

KSK遭納粹滲透 德國解散菁英部隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。