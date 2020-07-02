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亞馬遜股價進攻3,000美元 貝佐斯身價比離婚前還高

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
亞馬遜股價1日飆到2,878.7的歷史新高，貝佐斯財富跟著大躍進。 美聯社
亞馬遜股價1日飆到2,878.7的歷史新高，貝佐斯財富跟著大躍進。 美聯社

亞馬遜創辦人兼執行長貝佐斯去年因為離婚付出「分手費」的時候，有人擔心會不會影響到他的全球首富地位。現在看來這完全是多慮了。以周三（1日）亞馬遜的股價計算，貝佐斯的身價比離婚前還高，光是今年到現在，就增加了567億美元，目前以總值1,716億美元繼續穩坐彭博億萬富豪排行榜首。

亞馬遜股票1日上漲4.4%，股價飆到2,878.7的歷史新高。貝佐斯持股占比11%。

比起貝佐斯以「億」為單位計算的個人身價增加數額，亞馬遜因為停掉新冠疫情期間出勤的風險加給而遭受批評，不過亞馬遜本周已宣布，將會發給第一線工作員工一次性的獎金，每人500美元。

彭博資訊說，這是疫情後美國貧富不均更加嚴重的寫照。公司新掛牌上市、股市大漲，造就超級富豪。同時卻有數千萬人沒了工作，生計出問題。

貝佐斯 疫情

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