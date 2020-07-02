快訊

末代港督：寧化飛灰不作浮塵...中國惱火的「港英喉中刺」

台中太平檳榔攤火警 6人含女嬰送醫尚有2人昏迷中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美參議員擬提案 限制陸企進入美國金融市場

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
共和黨參議員魯比歐（見圖）計劃在未來幾周提案，禁止大陸企業進入美國資本市場。美聯社
共和黨參議員魯比歐（見圖）計劃在未來幾周提案，禁止大陸企業進入美國資本市場。美聯社

美國一位重量級參議員正準備提案，禁止涉及間諜活動、侵害人權或支持中國大陸軍方的中國企業進入美國資本市場，揚言從金融層面打擊中國企業。美中緊張目前日益升高，原因包括美國不滿大陸對新冠肺炎疫情的處理和推動「港版國安法」。

路透報導，主張對中國採取強硬立場的共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）表示，他預計未來幾周提出這項提案。在此之前，美國國防部公布20家企業的名單，聲稱這些公司為中國軍方擁有或控制。

魯比歐接受路透專訪時說：「中國共產黨利用美國資本市場，對美國經濟和國家安全面來說，是一項很明顯且持續存在的風險，這個問題必須處理。」

他也說：「我在未來幾周將提案，禁止這些公司在美國資本市場運作，並向中共傳遞明確信號，意即他們不能再利用我們的金融體系。」

魯比歐強調，這項提案也鎖定支持大陸產業政策的企業。魯比歐在過去成功率先發起反中行動，包括立法制裁大陸官員，因認定這些官員採取行動鎮壓新疆維吾爾少數民族。

魯比歐提出這項意見，正好是美中關係惡化之際，惡化原因包含中國推動「港版國安法」和這兩國爭論新冠病毒來源；新冠病毒已造成逾12.5萬名美國人死亡。魯比歐是參院情報特別委員會的代理主席。

美國政府29日開始取消給予香港的特殊地位，停止出口國防軍事設備到香港，並限制香港取得最先進的技術，以還擊大陸實施「港版國安法」。

前白宮官員Roger Robinson支持限制中國獲得美國投資人的資金。他認為，在國防部上周認定有中國軍方支持的20家公司中，有13家參與美國資本市場。

主張對中國採取強硬作風的華府人士，已將中國進入美國資本市場作為施壓點，成功阻止聯邦退休基金旗下一檔400億美元基金追蹤一項指數，而該指數成分企業包含一些具有爭議的中國企業。

港版國安法 資本市場 美中關係

延伸閱讀

香港入境、轉機小心了！ 2種行為恐踩港版國安法紅線

若北京對美人用港版國安法 拜登：我當總統祭經濟制裁

制裁中國大陸 美政府、國會紛出招

港澳辦：港版國安法糾偏 往一國拉近

相關新聞

美參議員擬提案 限制陸企進入美國金融市場

美國一位重量級參議員正準備提案，禁止涉及間諜活動、侵害人權或支持中國大陸軍方的中國企業進入美國資本市場，揚言從金融層面打...

蘋果因疫情升溫重關逾30家美國零售店 股價應聲下挫

蘋果公司周三（1日）說，將在2日之前重關30多家分店，這使得在全美各地共271家商店的蘋果，關店總數達到77家，主因是新...

市場樂觀看待疫苗問世可能性 美股漲多跌少

儘管美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例攀升，但市場對於出現安全有效疫苗的可能性，態度趨於樂觀，舒緩當局可能...

全球製造業景氣 止跌回穩

隨著愈來愈多國家與地區的經濟解封，全球製造業景氣在6月紛紛止跌回穩。在中國大陸需求增強下，亞洲的採購經理人指數（PMI）...

市場避險 金價觸及1,800美元

國際黃金期貨價格在6月30日收盤站穩每英兩1,800美元，為八年來首度漲破這一關卡，主因各國央行實施低利率以及市場對新冠...

IMF：亞洲今年經濟萎縮1.6%

國際貨幣基金（IMF）表示，亞洲經濟今年料將出現「有生記憶以來首見」的萎縮，且可能要好幾年才能復原至疫情前的水準。

蘋果5G iPhone 趕進度量產

日經新聞報導，蘋果公司（Apple）正催促供應商彌補首批5G iPhone智慧手機落後的生產進度，降低新冠疫情帶來的衝擊...

空巴大整頓 全球要砍1.5 萬人

歐洲飛機大廠空中巴士（Airbus）著手進行成立至今最大規模整頓計畫，預計將削減旗下全球民航事業人力約1.5萬人，約占總...

波音大客戶 取消所有訂單

挪威穿梭航空（Norwegian Air Shuttle）取消美國波音公司97架飛機訂單，這將是自波音737 Max客機...

美人造肉品牌 強攻大陸

隨著新冠肺炎疫情推升人造肉銷售，美國人造肉品牌Beyond Meat宣布，將開始在阿里巴巴旗下生鮮超市「盒馬鮮生」販賣素...

FedEx上季財報 優於預期

聯邦快遞（FedEx）上季財報優於預期，主因「猶如耶誕採購旺季般」的網購需求，帶動旗下業務，激勵聯邦快遞1日早盤股價暴漲...

美認定 華為、中興威脅國安

美國聯邦通訊委員會（FCC）上月30日發布聲明，認定華為和中興通訊兩公司對國家安全構成威脅，禁止美國企業利用該委員會每年...

熱門新聞

馬斯克自肥！拿558億美元紅利 Pirc促投資人將他逐出董事會

妙齡女慘遭性侵勒斃成懸案 35年後靠「一滴精液」揭家族真兇

美股早盤躍漲200點 新冠疫苗早期試驗結果正面

買特斯拉遇網路當機 德男「自然反應」差點噴飛4000萬

共和黨內部人員首度提出：民調不回升 川普恐退選

疫情封境拖垮旅遊業！全球觀光收益恐損近百兆這國最慘

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。