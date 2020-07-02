美參議員擬提案 限制陸企進入美國金融市場

美國一位重量級參議員正準備提案，禁止涉及間諜活動、侵害人權或支持中國大陸軍方的中國企業進入美國資本市場，揚言從金融層面打擊中國企業。美中緊張目前日益升高，原因包括美國不滿大陸對新冠肺炎疫情的處理和推動「港版國安法」。

路透報導，主張對中國採取強硬立場的共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）表示，他預計未來幾周提出這項提案。在此之前，美國國防部公布20家企業的名單，聲稱這些公司為中國軍方擁有或控制。

魯比歐接受路透專訪時說：「中國共產黨利用美國資本市場，對美國經濟和國家安全面來說，是一項很明顯且持續存在的風險，這個問題必須處理。」

他也說：「我在未來幾周將提案，禁止這些公司在美國資本市場運作，並向中共傳遞明確信號，意即他們不能再利用我們的金融體系。」

魯比歐強調，這項提案也鎖定支持大陸產業政策的企業。魯比歐在過去成功率先發起反中行動，包括立法制裁大陸官員，因認定這些官員採取行動鎮壓新疆維吾爾少數民族。

魯比歐提出這項意見，正好是美中關係惡化之際，惡化原因包含中國推動「港版國安法」和這兩國爭論新冠病毒來源；新冠病毒已造成逾12.5萬名美國人死亡。魯比歐是參院情報特別委員會的代理主席。

美國政府29日開始取消給予香港的特殊地位，停止出口國防軍事設備到香港，並限制香港取得最先進的技術，以還擊大陸實施「港版國安法」。

前白宮官員Roger Robinson支持限制中國獲得美國投資人的資金。他認為，在國防部上周認定有中國軍方支持的20家公司中，有13家參與美國資本市場。

主張對中國採取強硬作風的華府人士，已將中國進入美國資本市場作為施壓點，成功阻止聯邦退休基金旗下一檔400億美元基金追蹤一項指數，而該指數成分企業包含一些具有爭議的中國企業。