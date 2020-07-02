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台積電ADR收盤力守平盤上　聯電續揚

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（1日）互有漲跌，台積電收盤前力守於平盤之上，較台北交易股價溢價5.77%。

道瓊指數1日收盤小幅下跌77.91點，跌幅0.3%，報25,734.97點；標普500指數上漲15.57點，漲幅0.50%，報3,115.86點；那斯達克指數收高95.86點，或0.95%，報10,154.63點，再創收盤新高。

費半指數收盤下跌1.48%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.54 +0.00%

中華電 CHT 38.18 -3.02%

台積電 TSM 56.82 +0.09%

聯電 UMC 2.68 +1.52%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 標普

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