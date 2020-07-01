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疫情封境拖垮旅遊業！全球觀光收益恐損近百兆這國最慘

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
聯合國最新報告指出，美國觀光收益恐因疫情封鎖措施蒸發5.5兆，圖為加州好萊塢大道上一台無人乘坐的觀光遊覽車輛。法新社
聯合國最新報告指出，美國觀光收益恐因疫情封鎖措施蒸發5.5兆，圖為加州好萊塢大道上一台無人乘坐的觀光遊覽車輛。法新社

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）1日發布最新研究報告指出，受新冠病毒限制措施影響，全球觀光收益將減損多達3.3兆美元（約台幣97.2兆元），其中損失最多的可能是美國。

報告中假設封鎖時間4個月、8個月與12個月等三種情況來進行研究，在這些情況下，全球觀光收益將分別減少1.17兆美元、2.22兆美元與3.3兆美元，相當於全球GDP減少1.5%到4.2%。

報告中說道：「全球觀光幾乎完全停擺，國內旅遊也因許多國家實施的封鎖措施而受限。雖然一些目的地已開始慢慢開放，但由於經濟危機，許多人害怕國際旅行或是負擔不起。」

報告並指出，無論在哪種情況下，美國損失的觀光收益均排在全球首位。在封鎖4個月情形下，美國損失了1870億美元（約台幣5.5兆元），其次是中國大陸的1050億美元（約台幣3.1兆元），泰國法國也分別損失約470億美元（約台幣1.4兆元）。

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