提倡種族平等 Netflix捐1億美元給黑人

Netflix承諾捐1億美元給黑人團體，幫助黑人對抗種族歧視！Netflix於6月30日在部落格上宣布，將捐1億美元給美國黑人團體，並把其中3500萬美元，分別投入名為黑人經濟發展計畫的基金和希望信貸聯盟，盼透過這筆錢提供新的經濟機會。

資助黑人金融機構

根據《THE VERGE》報導，Netflix在6月30日宣布，將捐1億美元給美國黑人團體的金融機構和組織。首先將2500萬美元投入名為黑人經濟發展計畫的基金，該基金將投資於黑人金融機構，並援助黑人團體發展，另外捐助1000萬美元給希望信貸聯盟，提供新的經濟機會給美國深南部的黑人貧困團體，剩下的6500萬美元尚未詳細說明如何支付。

根據《紐約時報》報導，Netflix承諾將高達1億美元，即公司所持現金量2％轉給黑人團體的金融金構，旨在解決其金融機構長期缺乏資金的問題。提出資助構想者為Netflix招聘團隊的成員米謝爾，他率先提出支持黑人經營和擁有銀行的構想。

各大公司跟進

Netflix表示：「我們計畫將更多的現金轉移給以黑人為主導的重點機構，希望透過拋磚引玉，讓其他團體跟進。」其他大型科技公司也有做出承諾，YouTube在6月初承諾提供1億元資金，擴大黑人創作者和音樂家在其平台的聲音，蘋果公司則發起一項1億美元的種族平等與正義倡議計畫。

《美國之音》提到，在Netfilx提出宣布捐出1億美元給黑人團體的計畫前，該公司執行長里德•哈斯廷斯和他的妻子在6月初就曾透露，計畫捐贈1. 2億美元給歷史悠久的黑人大學，作為黑人學生的獎學金。

【更多精采內容，詳見 】