印度封殺TikTok等59款中國App 中官媒反酸「自不量力」

中印邊境緊張局勢蔓延，印度政府6月29日以「國安與國民隱私風險」為由，宣布全面禁用Tiktok、微信與百度等59款中國App。有印度媒體稱，官方此舉會讓「在這些平台搞創作與工作的印度人」失去收入來源和工作，恐造成大規模失業。

本報系聯合報報導，印度電子資訊部6月29日發布聲明說，可靠消息來源顯示，這些應用程式未經授權竊取使用者數據，並且祕密地將這些數據傳輸到印度以外的伺服器。

聯合新聞網「轉角24小時」報導，根據印度官方所列出的59項禁用清單，這波列名的「國安風險App」以抖音TikTok、微信WeChat與微博Weibo為首，但百度、騰訊QQ等App家族也被禁用。

對於中央政府的「重手封殺」，印度主流輿論在大力叫好的同時，卻也引發了不同程度的討論與質疑。在被官方查禁之後，TikTok印度總部的代表尼希爾甘地也透過聲明自清。

TikTok在印度年輕人之中極受歡迎，估計印度十分之一人口、超過1億3000人都是抖音的活躍用戶。印度輿論認為，此舉應與日前印中邊境「加勒萬河谷肉搏戰」的死亡衝突有關，甚至主張這是為了狙擊中國積極行銷海外的「數位絲路」，是印度「中印貿易戰」報復中國的策略之一。

「封殺中國App，只是政府報復中國、中印貿易戰的一小部分！」新德里電視台表示，印度中央的網路禁令，很可能是總理莫迪對於中印邊界衝突的反擊手段之一。

面對印度的反中情緒，中國輿論與官媒的評論意見卻多「嗤之以鼻」。中國官媒環球時報就質疑，印度高調禁令「自不量力」撐不了太久，因為各種對中資、中貨的刁難，不僅只是影響網路商機，像是農產設備、電腦、汽車零組件、甚至iPhone的進口，都可能受到影響。

另據環球網報導，印度宣布禁令後，有輿論擔憂可能對在這些地方工作的印度人造成影響。印度快報強調，這些平台中絕大部分都有印度創作者，而這對其中的許多人而言，是他們唯一的收入來源。許多這樣的應用（公司）在印度都設有辦公室、雇傭印度雇員，（禁令）可能會危及數千個工作崗位。

有印度網友表示，「疫情已經讓印度失業率上升，針對TikTok以及其他應用的禁令將使（失業率）問題變得更加嚴重，許多印度人將這些應用作為唯一的收入來源。那他們以後要去哪兒？」另一名印度網友也評論，「由於這些（應用）公司在印度都設有辦公室，將出現大規模失業。」