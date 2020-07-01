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印度禁中國59種App 莫迪24萬粉絲微博帳號存續受關注

世界日報 / 中國新聞組／北京1日電

在中印邊境持續緊張及民間醞釀抵制中國貨之際，印度6月29日以國安理由禁止抖音等59種App，30日多數已下架。許多人關注莫迪微博帳號是否受影響。

中央社報導，印度科技部公告禁止使用抖音等59種中國行動裝置應用程式，並指這些應用程式「有損印度的主權和完整性、印度的國防、國家安全和公共秩序」。

在科技部公布上述命令後，包括抖音在內被禁的中國應用程式，30日幾乎都已從蘋果和Google在印度地區的應用程式商店中被移除下架。

就在中印關係緊張之際，莫迪過去多年積極經營的中國社群平台微博帳號，是否受到影響而停用也引人關注。

印度媒體Quartz India報導，莫迪的微博帳號目前有24萬多名粉絲追蹤關注，但最近因為中印邊境緊張，莫迪6月19日在微博張貼向不同國家元首說明中印邊境局勢的內容被刪除，許多追蹤莫迪帳號的粉絲也發出批評性評論，除評論中印邊境衝突，還談論西藏與巴基斯坦等中國和印度在意的痛點。

印度 莫迪 抖音

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