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印度禁中國App 安撫民心外…對中企「數字打擊」

世界日報 / 中國新聞組／北京1日電

印度政府6月29日以國家安全為由，宣布禁用59項中國App。印度媒體解讀這是印度政府發出的信號，除了順水推舟安撫民心，更大的用意是，警告在印度擁有更大商業利益的大型中國公司。

BBC中文網指出，被禁的59個應用多為短視頻、社交媒體和實用工具類。中國公司在印度參與的生活服務類不在列。比如滴滴投資的打車軟件OLA、中國電商巨頭阿里巴巴投資的移動支付平台Paytm等仍正常使用。

繼中國、印度兩國軍人6月中旬在邊境發生流血衝突以來，印度國內反中情緒升級，抵制中國製造的聲音不於耳。

因此，有分析人士認為，印度政府此次措施，更像是順水推舟安撫民心。

另有許多印度專家認為，此舉是印度政府發出的信號，旨在警告在印度擁有更大商業利益的大型中國公司。

知名印度英文報紙印度快報稱，禁用59個中國應用程序是印度發出的「強烈信號」，「考慮到應用領域的其他備選方案，此舉可能不會傷害印度。但對中國而言，印度的應用市場價值巨大。」

印度快報分析指出，隨著印度政府推行「自力更生」的經濟模式，此舉也被認為是孤立中國產品的做法。幾位激進的印度電視新聞主播認為，這一禁令是為對中國的「數字打擊」。

印度共和電視頻道總編輯阿納布高斯瓦米說，禁令頒布前沒有對中國發出預警，「現在中國知道，當我們（印度）想採取行動時，我們將按照自己的意願行事，而不會發出警告。」

今日印度電視新聞主播拉胡爾坎瓦爾表示：「堅決支持禁止使用這59種中國應用的想法。大多數（應用）在竊取印度公民的數據。經濟合作不可能是一條單向的道路。要擊中中國的要害。」

印度 主播

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