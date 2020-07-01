疫情升溫 Google延後至9月重啟美國辦公室
Alphabet旗下的谷歌（Google）今晚表示，由於美國有些州2019冠狀病毒疾病病例暴增，美國各地辦公室將延後約兩個月開放。
Google在5月底時表示，如果狀況許可，7月6日起將重啟更多城市的辦公室，讓大約10%的員工回到辦公室，9月擴大到開放30%。
發言人威廉斯（Katherine Williams）告訴路透社，Google所有美國辦公室現在將至少關閉到9月7日。
彭博援引Google主管發給內部員工的備忘錄報導此事，威廉斯今天證實報導屬實。
Google全球安全副總裁拉考（Chris Rackow）在備忘錄中表示：「現正在家工作者，請繼續這麼做，除非經理通知你別的作法。」
「最早在9月7日星期一（勞動節）之前，我們不預期這項方針會有所變更。」
路透社今天公布的分析顯示，美國14個州6月2019冠狀病毒疾病病例倍增，其中包括加州、佛州和德州。
全國來說，6月確診增加至少46%，病故人數多了21%。
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