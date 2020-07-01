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比封鎖好！ 高盛：戴口罩可挽救美國經濟

世界日報 / 記者張大仁、顏伶如／綜合報導
高盛首席經濟學者哈祖斯(Jan Hatzius)表示，他的團隊研究口罩與新冠病毒健康和經濟成果之間關聯性，發現覆蓋面部具有可觀且可計量的結果。 美聯社
高盛首席經濟學者哈祖斯(Jan Hatzius)表示，他的團隊研究口罩與新冠病毒健康和經濟成果之間關聯性，發現覆蓋面部具有可觀且可計量的結果。 美聯社

高盛表示，聯邦政府實施口罩強制令不僅可降低新冠病例每日增加率，而且還可挽救美國經濟，而非讓額外的封鎖使國內生產總值(GDP)減少5%。

高盛首席經濟學者哈祖斯(Jan Hatzius)表示，他的團隊研究口罩與新冠病毒健康和經濟成果之間關聯性，發現覆蓋面部具有可觀且可計量的結果。

「我們發現，口罩的確較能帶來較佳的防範新冠病毒效果。」哈祖斯在給客戶的報告中寫道：「我們的基本估計是，發布全國強制令可以將戴口罩者的百分比提高15個百分點，並將確診病例的每日增加率降低1.0個百分點至0.6%。」

哈祖斯補充說：「這些計算顯示，強制戴面罩有可能比封鎖經濟來得有效，後者將使GDP減少近5%。」

川普總統愛看的福斯新聞網「福斯與朋友」(Fox & Friends)節目中，主持群之一杜西(Steve Doocy)30日說道，川普應該以身作則戴上口罩，因為「戴口罩並沒有任何壞處」。他也說，「讓美國再次偉大」(Make America Great Again)應改為「讓口罩再次偉大」(Masks are great again)。

杜西在節目中與共和黨全委會主席麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)、眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)討論為何川普始終不願戴口罩。

杜西說，很多民眾都反映，希望總統偶爾能戴口罩，如此一來可以展現他對疫情的重視，也表現確實遵守美國疾病防治中心(CDC)的明確呼籲。

杜西指出，川普雖然定期接受病毒檢測，但戴口罩確實能夠防止病毒傳播。他也說，川普應該為全美人民樹立好榜樣。

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)29日則在參院議場說道，出門戴口罩或別人接近時，絕對不應受到任何異樣眼光；他說：「出門戴口罩並不是為了保護自己，而是在於保護我們遇到的每個人。」

口罩 川普

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