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爭搶市值王 微軟和蘋果上半年漲幅誰更猛？

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
微軟（Microsoft）股價上半年繳出漂亮成績單。 路透
微軟（Microsoft）股價上半年繳出漂亮成績單。 路透

美股6月最後股市交易日結束後，上半年成績單公布。巴隆周刊（Barron's）說，微軟（Microsoft）表現優異，一周前才剛創下歷史新高價位，周二當天漲2.6%，旋即再改寫紀錄收在史上最高的203.51美元，累計今年前六個月漲幅29%，超過蘋果（Apple）的23%。

蘋果近期股價也曾連創新高，6月30日股價收盤上漲0.83%，報每股364.8美元。

目前微軟市值來到1.543兆美元，略少於蘋果的1.581兆美元。兩家公司競爭全球最有價值公司的王冠。

相較之下，今年上半年，道瓊工業指數下跌9.6%，標普500指數也跌4%。

巴隆周刊指出，投資人持續看好微軟的雲端運算業務展望，認為市場因新冠病毒疫情遠距工作急速增長而加速運用雲端服務，微軟將大幅受惠。微軟的雲端服務Azure和雲端應用軟體，儲如Office 365和Teams等，都正強勁成長。

微軟更向數位服務移動，也可由最近公司決定收掉所有實體零售門市看出策略改變的方向。

微軟今年1至3月一季的財報（公司會計年度第3季），營收成長15%，表現好到跌破華爾街的眼鏡。不過疫情仍衝擊到較為個人化的電腦運用部門，由於不確定性太高，微軟已宣布取消對此部門的財測指引；然而此部門在1-3月的季報表現並不差，仍落在公司原先估計區間的中段位置。

微軟執行長Satya Nadella在發布財報時表示：「我們看到本該花兩年時間的數位轉型，縮短到兩個月內發生。」他表示，所幸微軟耐操的經商模式、多元化業務組合以及突出的各種技術優勢，令微軟得以在挑戰迎面而來時，處於有利位置。

疫情 標普 華爾街

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