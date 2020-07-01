國際油價回跌 疫情疑慮再起且利比亞可望復產

國際油價周二（30日）下跌，因投資人擔心，不斷增加的新冠病毒感染病例將打擊需求，另外，利比亞石油生產在今年大幅減少後可望恢復生產，供應可能會增加。

紐約原油8月期貨6月30日收盤下跌0.43美元，跌幅1.45%，報每桶39.27美元。不過期貨價格在7月1日盤初回升，上漲1%。

布蘭特9月交割原油期貨收盤下跌0.58美元，跌幅1.39%，報每桶41.27美元。

原油價格從今年歷史性的價格崩盤中反彈，創下了近30年來的最佳季度表現。受石油輸出國家組織和盟國（OPEC+）減產和中國大陸石油消費回升的提振，紐約原油期貨價格在截至6月30日的三個月中飆漲92%。

燃料需求已經從疫情最嚴重的幾周恢復，但美國南部和西南部各州的新增病例數不斷攀升。紐約州和新澤西州等東北部州重新開始要求旅行者進行自我隔離。

Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch在報告中表示：「汽油長時間一枝獨秀的走勢將受到疫情消息的挑戰，最近幾周出爐的消息明顯轉向負面。」

利比亞正在努力恢復石油出口，受內戰影響，該國出口自1月以來幾乎全部被切斷。利比亞國家石油公司（NOC）周一表示，與鄰國就解除封鎖的談判正取得進展。

路透對分析師的調查顯示，預期油價今年將在每桶40美元左右的水準進行盤整，反彈走勢將在第四季增強。