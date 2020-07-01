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台積電ADR上漲0.6% 聯電勁漲逾2%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周二（30日）上漲，台積電漲0.67%，較台北交易股價溢價7.24%。

道瓊工業指數上漲217.08點，或0.85%，報25,812.88點；標普500指數收高47.05點，或1.54%，報3,100.29點；那斯達克指數勁揚184.61點，或1.87%，報10,058.77點。

費半指數收盤大漲2.7%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.54 +0.44%

中華電 CHT 39.37 +1.81%

台積電 TSM 56.77 +0.67%

聯電 UMC 2.64 +2.33%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 標普

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