台積電ADR上漲0.6% 聯電勁漲逾2%
台股ADR周二（30日）上漲，台積電漲0.67%，較台北交易股價溢價7.24%。
道瓊工業指數上漲217.08點，或0.85%，報25,812.88點；標普500指數收高47.05點，或1.54%，報3,100.29點；那斯達克指數勁揚184.61點，或1.87%，報10,058.77點。
費半指數收盤大漲2.7%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.54 +0.44%
中華電 CHT 39.37 +1.81%
台積電 TSM 56.77 +0.67%
聯電 UMC 2.64 +2.33%
資料來源：彭博資訊
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