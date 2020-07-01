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全球匯市：美元持穩 市場在樂觀數據和疫情疑慮間掙扎

經濟日報 / 編譯季晶晶／路透即時報導
圖／路透
圖／路透

美元周二（30日）守住溫和漲幅，樂觀的美國房屋銷售和中國製造業數據，讓交易商在全球經濟增長反彈的樂觀看法與新冠病例激增可能危及經濟V型復甦的疑慮之間掙扎。

美國加州和德州周一新增病例數創紀錄；英國政府開始放寬全國封鎖措施後，位於英格蘭中部古城萊斯特成為首個實施局部封鎖的地區。

經濟面的消息比較好，美國5月成屋待完成銷售反彈幅度創歷來最大，提振美股。

美聯儲主席鮑威爾周一指出，經濟前景「高度不確定」，將取決於病毒能否得到控制和 政府支持經濟復甦的力道。

美元指數跌0.15%至97.391。歐元兌美元下跌0.07%至1.1234美元。但歐元第二季以來上漲1.7%，扳回第一季因疫情創下的類似跌幅。

新加坡銀行外匯分析師 Moh Siong Sim稱：「市場情緒緊繃。經濟復甦與病例回升之間的拉鋸仍然緊張。」

美元兌日圓上揚0.33%至107.93。

稍早人民幣小升，因PMI調查顯示中國6月製造業活動加速擴張，優於市場預期。離岸人民幣兌美元漲0.1%至7.072。

市場擺脫了中國全國人大通過港版國安法消息的影響。稍早，美國開始取消依法給予香港的特殊地位。

Oanda市場分析師Jeffrey Halley在給客戶的報告裡寫道：「由於多數主要貨幣兌美元仍處於波動區間中點，缺乏交易風向的情形看來將持續。」

港版國安法 人民幣 外匯

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