道瓊指數6月完美劃句點 創23年最佳單季漲幅

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
Lululemon上漲6%，市場傳言它將以5億元價格收購家用健身公司Mirror。美聯社
Lululemon上漲6%，市場傳言它將以5億元價格收購家用健身公司Mirror。美聯社

華爾街全面上漲，6月漲勢驚人，更創1987年來最佳單季走勢。

道瓊工業指數上漲217.08點或0.85%收2萬5812.88點。史坦普500指數上漲47.05點或1.54%收3100.29點。那斯達克綜合指數上漲184.61點或1.87%收1萬58.77點。

道指第2季上漲17.8%，創1987年第1季上漲21.6%以來最大單季漲幅。史指是則是走出1998年第4季以來最佳單季漲幅近20%。那指本季上漲30.6%，為1999年來的最大單季漲幅。

《Sevens Report》創始人伊薩耶(Tom Essaye)指出，「綜合而言，包括刺激政策、病毒的正向趨勢、經濟重啟和對疫苗的希望，推動了第2季股指大漲。」「在第3季開始之際，目前只有其中一項利多：刺激政策。這並不意味著會出現修正走勢，而是在有更多利多支持之前要對是否繼續上漲持疑，因為只要刺激政策失效，悲慘之日將重返。」

臉書和Netflix的股票分別上漲2.91%和1.74%，領漲，而亞馬遜上漲2.93%。美光也貢獻部分漲幅，該公司上季業績優於預期，並提出強有力的遠期財測，股價攀升4.83%。Lululemon上漲6%，市場傳言它將以5億元價格收購家用健身公司Mirror。

30日是6月最後一個交易日，主要平均指數連續第3個月上漲。道指6月上漲1.7%。史指和那指分別上漲1.8%和6%。

Prudential Financial首席市場策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示：「很難看到股市像往年夏季那樣發展。」她指出，如果新冠病例數持續上升，並且某些期待中的病毒療法和疫苗失敗，市場可能會變得越來越不穩定，「不僅會影響生技公司，還會影響整體股市。」

聯準會(Fed)主席鮑爾和財政部長米努勤在眾議院金融服務委員會作證，談到Fed和財政部對新冠病毒大流行的回應。

鮑爾在書面證詞中表示，在新冠病毒大流行之後，不確定性籠罩著經濟前景，「產出和就業仍然遠低於大流行前水平。經濟發展的道路非常不確定，絕大幅度取決於遏制病毒的成功程度。」「除非人們確信重新參加各種活動是安全的，否則不可能完全康復。」

他補充說：「前景取決於各級政府採取的政策行動，以提供救濟和支持經濟復甦。」

同時，米努勤告訴國會，經濟正處於從新冠病毒中復甦的有利地位。

健身 疫苗 鮑爾 Fed

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