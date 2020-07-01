Fed示警：經濟前景非常不確定

美國聯準會（Fed）主席鮑爾周一（廿九日）發表為出席周二眾院聽證會所準備的書面證詞，表示經濟前景「非常不確定」，將取決於病毒能否得到控制，以及政府支持經濟復甦所做的努力，這暗示在各州走出長達數月的封禁之際，美國的復甦可能不會一帆風順。

鮑爾認為，最近幾周，一些地區結束為減緩病毒傳播而實施的封禁措施後，經濟活動有所回升。他說：「我們已經進入重要新階段，而且比預期的要早。儘管樂見經濟活動反彈，但這也帶來新挑戰，尤其是必須控制住病毒。」

由於產出和就業依然遠低於危機前的水準，鮑爾表示，「經濟前行道路非常不確定，很大程度取決於能否成功遏制疫情。除非人們確信可以安全地重新參與廣泛活動，否則經濟不可能完全復甦」。

他還指出：「未來的道路取決於各級政府採取的政策行動，盡可能依需要的時間長短，提供救助並支持復甦。」

聯準會已將利率降至接近零的水準，購買數兆美元債券，並推出近十二項信貸支持計畫，以提振經濟和穩定市場。聯準會也承諾使用「所有工具」支持美國經濟。

國會已承諾提供近三兆美元援助，但鮑爾表示可能還需要更多。他指出，對於因疫情期間經濟活動大幅萎縮而受創的企業來說，聯準會至今尚未動用的中小企業貸款工具，可能在「未來幾個月」得證十分寶貴。