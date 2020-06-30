紐約黃金期貨漲破1,800美元大關 八年首見

紐約黃金期貨30日午盤左右突破每英兩1,800美元，為八年來首見。

新加坡華僑銀行經濟學家Howie Lee表示，1,800整數關卡是個心理障礙，「低利率、貨幣政策以及新冠病毒」，萬箭齊發。

在紐約Comex交易的黃金8月期貨於美東上午11:20左右漲逾1%，觸及每英兩1,802.8美元，是交易最活絡的黃金期貨合約自2011年11月以來最高，也讓金價在4-6月這一季的漲幅擴大到18%，突破了維持多月的交易區間。

金價在2011年9月時攀抵歷來新高，期貨價最高升到每英兩1,923.7美元，現貨價則觸及1,921.17美元。