殼牌預警本季資產減損恐多達220億美元 看空油價後市

皇家殼牌（Shell）宣布將資產價值減列220億美元，警告疫情將對能源需求和全球經濟造成持久衝擊，成為最新一家下調原油價格展望的能源巨擘。

金融時報（FT）報導，皇家殼牌30日下修石油與天然氣價格展望，並誓言「調整以確保業務維持韌性。」殼牌預估，第2季稅後非現金減損費用將介於150億至220億美元。

殼牌預估，2022年布蘭特原油每桶價格為50美元，低於原本預期的60美元；美國亨利港天然氣每百萬BTU價格為2.5美元，低於原估的3美元。不過殼牌預期，2023年以後原油與天然氣的長期價格將分別持穩在60美元和3美元。

殼牌股價30日盤中一度下跌2%。

英國石油（BP）6月稍早也發布類似聲明，意味能源界巨人愈發意識到，價值數百億美元的資產恐怕變得不值錢。

能源產業高層和分析師逐漸相信，疫情不僅會長時間抑制油氣需求，還會加速推進巴黎氣候協定。