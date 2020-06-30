周一油價小漲、金價持平 兩者均可望連三月月線收紅

國際油價周一（29日）上漲，布蘭特原油預期將連續第三個月月線收紅。黃金價格則變動微小，仍接近上周創下的近八年高位。金價也有望連續第三個月上漲，並創下逾四年最大季度漲幅。

布蘭特原油期貨上漲0.69美元，漲幅1.7%，報每桶41.71美元。西德州原油期貨上漲1.21美元，或3.1%，報每桶39.70美元。布蘭特原油本月料將連續第三個月上漲；石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）先前已決定將每日減產970萬桶的協議延長至7月。

亞洲和歐元區最新公布的經濟數據正面。歐盟執委會周一的資料顯示，隨著所有行業情況改善，歐元區經濟信心6月進一步回升，整體信心指數從5月的67.5升至75.7，不過仍低於預期。

中國國家統計局周日公布，5月規模以上工業企業實現利潤六個月來首見增長，代表中國的經濟復甦正獲得動能。

不過，投資人因世界各地新增新冠病毒感染病例大幅飆升，而持謹慎態度，油市漲幅因而溫和。

同樣因為新冠病毒再一波加速傳播，擔憂可能會打擊經濟復甦的希望。周一國際金價基本持平，繼續維持在高檔。黃金現貨上漲0.1%，至每英兩1772.82美元，距上周三觸及的2012年10月以來最高點，只少6.24美元。

RJO Futures資深市場策略師Bob Haberkorn說：「目前美國許多地區新增病例數上升，令市場緊張不安，支撐了黃金價格。」他表示，自上周以來，投資人紛紛轉向黃金避險，「但目前，交易員正在觀望股市的表現。如果股市稍後真的出現拋售，金價應該會更高。」周一美元持穩，美股上漲，黃金漲勢因而承受壓力。